Реформа системы трудоустройства

Фото BNS/Шарунаса Мажейки

Правительство намерено реформировать систему занятости, чтобы побудить безработных найти работу, сообщает BNS. Если правительство и Сейм придут к соглашению, то безработный, отказавшийся от предложения по трудоустройству дважды в течение шести месяцев, потеряет статус безработного.

На начало ноября зарегистрировано 189,8 тыс. безработных, из которых 23 тыс. получили статус безработного в течение октября. 26 проц. от всех зарегистрированных в настоящее время безработных (72 тыс.) – длительное время (более года) не имеющие работы. Из них более 6 проц. (4,5 тыс.) вообще не работали, а более 27 проц. (около 20 тыс.) не работают более двух лет, отмечено в сообщении министерства.

По словам М. Навицкене, важнейшая цель реформы — разделить готовых работать и не подготовленных к рынку труда людей — выяснить, не может ли человек найти работу из-за различных проблем и нуждается в дополнительной помощи или он не хочет работать официально, потому что работает в «теневом секторе».

Министерство социальной защиты и труда предложит разрешить работникам Службы занятости разделять тех, кто действительно ищет работу, и тех, кто регистрируется как безработный только для бесплатного медицинского обслуживания. Из списка застрахованных вычеркнут тех, кто зарегистрирован как безработный, но продолжает работать неофициально.

«Если у нас в качестве безработных зарегистрировано 10% жителей, а в Департаменте статистики – только 7%, то мы можем сделать вывод, что это может коснуться трех процентов людей, однако мне кажется, что всю эту статистику мы увидим только после того, как начнем применять такое регламентирование. Потому что самое важное – мотивировать тех, кто может вернуться на рынок труда», — отметила министр.

По словам заместителя министра социальной защиты и труда Витаутаса Шилинскаса, человеку, который не работал в течение первого полугодия, будет предложена работа, соответствующая его квалификации и опыту работы, а начиная с седьмого месяца — любая работа, соответствующая его состоянию здоровья.

Министерство социальной защиты и труда подчеркивает, что лицо, потерявшее статус безработного, будет застраховано от медицинского страхования за счет государства.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ