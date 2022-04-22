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В парламентском комитете по вопросам здравоохранения на минувшей неделе была представлена реформа системы здравоохранения, которая основывается на концепции Центра здоровья.

Концепция Центра здоровья

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Литвы, концепция Центра здоровья это оптимальная и целенаправленная помощь лицу и обществу, амбулаторный и стационарный уход, которую каждый муниципалитет может приспособить под потребности своих жителей. Надеются, что реформа поможет снизить смертность от болезней, которых можно избежать путем лечения, например, астмы и хронической обструктивной болезни легких, диабета, сердечной недостаточности.

О таких изменениях, которые были бы удобны для пациентов, в Европе говорят уже 10 лет. Прогрессивные страны Европы – Финляндия, Великобритания, Словения уже несколько десятилетий признают успешность проведенной реформы, там действуют интегрированные центры первичного и специализированного здравоохранения.

После того, как в Литве проведут реформу, планируется в каждом муниципалитете учредить Центр здоровья, который будет единой структурной единицей или как отдельные учреждения, работающие на основании договоров о сотрудничестве. В нем будет работать укомплектованная команда семейного врача, интегрированная с вторичной амбулаторной помощью, дневным стационаром, первичной амбулаторной реабилитацией, появятся медсестры-диабетологи. В таких центрах будет гарантирован долгосрочный присмотр, использование современных методов оказания помощи: «зеленый коридор», принцип «одного окна».

Изменится работа команды семейного врача – семейные врачи, терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, хирурги будут работать в таких центрах как специалисты, чтобы реализовать свои возможности, смогут переквалифицироваться в семейных врачей. А настоящая команда семейного врача – медсестры, акушеры, кинезитерапевты, помощники медсестры, социальные работники, секретари, регистраторы и т.д., они будут работать с семейным врачом и возьмут на себя часть его функций, чтобы сам врач больше внимания мог уделять клинической деятельности.

Больше внимания будут уделять здоровью детей: поощрять здоровый образ жизни, будут проводить курсы для всей семьи, упростят порядок визита к специалистам. Также укрепят профессию семейного врача – дольше будет длиться резидентура (4 года), создадут мотивацию для работы в регионах. Особое внимание будут уделять обеспечению регионов медиками.

«Скорая» спешит на помощь

Министерство здравоохранения планирует провести реорганизацию Службы скорой помощи, одна из основных целей — обеспечить работу Службы скорой помощи на всей территории Литвы так, чтобы все пациенты могли получать качественные медицинские услуги, независимо от места их проживания, сообщает пресс-служба министерства. После проведенной реорганизации машины скорой помощи должны добираться до человека в сельской местности не более чем за 25 минут, а в городе — не более чем за 15 минут. Одна из актуальных проблем сегодня — неравномерная нагрузка в службах скорой помощи в различных самоуправлениях — в некоторых случаях она различается чуть ли не в 10 раз.

Система Службы скорой помощи является одним из ключевых звеньев национальной системы здравоохранения Литвы, от функционирования которой зависит здоровье или даже жизнь пациента. Своевременная, точная и эффективная неотложная медицинская помощь необходима в случае несчастного случая или развития критического состояния, угрожающего жизни.

В настоящее время 5 проц. населения страны не может своевременно получать услуги Службы скорой помощи, около 140 тысяч жителей проживают в так называемой «слепой зоне», т.е. в таких местах, до которых бригаде скорой помощи трудно добраться. Это связано с тем, что нынешнее расположение бригад Службы скорой помощи по муниципалитетам не дает возможности планировать и обеспечивать доступность помощи, вызовов всегда может быть больше, чем бригад, или наоборот — бригады могут не иметь достаточной оптимальной загрузки. В результате некоторые сотрудники переутомляются, и им трудно предоставлять качественные услуги. Кроме того, в настоящее время скорую медицинскую помощь оказывают почти 50 юридических лиц.

Таким образом, централизация Служб скорой помощи поможет рационально распределить нагрузку медицинских бригад, оптимизировать географическую доступность и время прибытия машин скорой помощи, гармонизировать качество и стандарты услуг. Планируется увеличить количество бригад Служб скорой помощи с 231 до 241, а количество мест дежурства служб — с 94 до 123 по всей Литве.

Кроме того, объединение различных поставщиков услуг скорой помощи в одну организацию снизит административные и управленческие расходы, что позволит увеличить финансирование бригад скорой помощи, обеспечить их современным оборудованием. Личный состав бригады будет иметь равную оплату труда и возможность повышения квалификации.

Единая Служба скорой помощи будет подчинена Министерству здравоохранения. Намечается, что у нее будет пять региональных отделений в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Панявежисе.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ