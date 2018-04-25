Здравохранение,Общество

Реформа скорой помощи

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

С ноября меняется порядок предоставления неотложной медицинской помощи: она будет предоставляться не только в специализированных отделениях неотложной помощи, но и в специализированных кабинетах, территориальных отделениях, сообщает BNS.

Цель Минздрава — чтобы люди с острыми заболеваниями и травмами, независимо от места жительства, своевременно получали неотложную помощь. Министерство надеется, что такие услуги будут способствовать более рациональному распределению потоков пациентов и сократят время ожидания. Людям с незначительными проблемами скорую помощь будут оказывать по их месту жительства, в сложных случаях – в отделениях скорой помощи крупных больниц.

«Мы не изобретаем велосипед, это не нами придуманное новшество. Похожие модели действуют в Великобритании и других странах», — отметил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

По словам руководителя рабочей группы по подготовке нового порядка, заместителя директора Каунасских клиник Кястутиса Сташайтиса, число нуждающихся в скорой помощи растет во всем мире, не только в Литве. Он привел пример: если раньше таких пациентов в Каунасской клинике было до 80 человек в сутки, то рекорд этого лета – больше 200. Сташайтис акцентировал, что большинству пациентов скорая помощь не нужна – лишь 20 % их госпитализируют, остальным оказывают амбулаторную помощь. Благодаря учреждению небольших отделений и кабинетов помощь быстрее получат жители удаленных районов, кроме того уменьшится поток пациентов в больницах.

Новый порядок вступит в силу с 1 ноября, но до 1 января 2021 г. будет действовать переходный период.

Информация литовских СМИ      

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