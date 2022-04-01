Реформы в сфере занятости

Зарегистрированная безработица среди молодежи в возрасте до 29 лет также снизилась за зиму с 7% до 6,8% в январе. На начало февраля работу искали 29,9 тыс. молодых людей, что на 57% меньше, чем в то же время в прошлом году.

По сравнению с началом февраля прошлого года женская безработица снизилась больше, чем мужская: доля безработных среди женщин трудоспособного возраста снизилась на 6,5% – до 10,3%. Соответствующий показатель для мужчин снизился на 5,8% – до 10,1 процента.

Число длительно безработных также неуклонно сокращается в полугодии. На начало февраля в Службе занятости их было зарегистрировано 55,6 тысячи человек – на 32,3% меньше, чем год назад, когда их было 82,1 тысячи. Тем не менее общая структура длительно безработных остается значительно выше, чем в начале пандемии COVID-19.

Гендерные особенности

Женщины, потерявшие работу, сталкиваются с большими трудностями на рынке труда Литвы — они медленнее трудоустраиваются и чаще начинают работать по срочным договорам. Данные Службы занятости свидетельствуют, что в среднем каждая седьмая женщина и каждый десятый мужчина временно возвращаются на рынок труда после периода безработицы.

Более высокая доля женщин, трудоустраивающихся по срочному договору, является долгосрочным явлением. Еще до пандемии, когда в 2017-2019 гг. сокращалось количество срочной работы, среди женщин это сокращение было более медленным, нежели среди мужчин, утверждает заведующая отделом наблюдения и анализа Службы занятости Й. Жямблите. Во время пандемии количество таких рабочих мест на рынке труда снова увеличилось из-за возникших неопределенностей и ограничений. И хотя количество мужчин, начавших работать по срочным трудовым договорам, увеличилось больше, оно не превысило рубежа 10%. В то же время среди женщин он составлял почти 15%.

Продолжительность трудоустройства среди женщин дольше, чем среди мужчин во всех возрастных группах. Наименьшая разница зафиксирована в группе молодежи до 29 лет, где женщинам для устройства на работу понадобилось на 21 день больше, чем мужчинам.

Наиболее значительная разница была в возрастной группе 30-39 лет — женщины почти на два месяца (59 дней) дольше искали работу по сравнению с мужчинами. Отчасти это было связано с ограничениями деятельности компаний сферы услуг во время пандемии, в которых работает больше женщин, а также обязательства женщин перед семьей.

Статус безработного

Безработных, у которых есть статус готовящихся к вступлению на рынок труда, предлагают страховать за счет государства. Остальным, особенно долгосрочным безработным, с мая 2022 года придется платить налог на здравоохранение самим, сообщает BNS.

На минувшей неделе парламент Литвы в первом чтении принял соответствующие поправки к закону о страховании здоровья. По словам вице-министра социальной защиты и труда Витаутаса Шилинскаса, новый порядок поможет отделить тех безработных, которые ищут работу, от тех, кто приходит только ради социальных гарантий.

«На самом деле есть такие люди, которые регистрируются в Службе занятости не в поисках работы – они приходят, чтобы получить страховку и социальную помощь, поскольку для этого их просят регистрироваться в Службе занятости муниципалитеты. Так складывается ситуация, при которой люди притворяются, будто ищут работу, а мы делаем вид, что помогаем им в поисках, а на самом деле проблема совсем в другом, ее надо идентифицировать и решать», – сказал вице-министр. «Представьте себе, человек десять лет нигде не работал, отвык от рутины, ему сложно просто встать и пойти вовремя на работу и отработать восемь часов», – добавил он. В.Шилинскас подчеркнул, что государство будет страховать только тех людей, которые не могут временно найти работу или в силу объективных причин, например, у них есть просроченные долги, боятся, что, когда они найдут работу, большую ее часть заберут коллекторы, или место работы слишком далеко от дома, или не на кого оставить детей, или люди присматривают за больными родителями. Сейчас на государственные деньги страхуют всех безработных, которые регистрируются в Службе занятости.

По предложению Министерства социальной защиты и труда регистрирующийся на бирже труда теряет свой статус безработного, если отказывается от подходящей работы, предложенной ему дважды в течение 12 месяцев, без уважительных причин.

Поправки, предложенные Соцмином, предусматривают, что в течение первых 9 месяцев, прежде чем безработный получит право на пособие по безработице, ему должна быть предложена работа, соответствующая его квалификации и компетенции, а заработная плата должна составлять не менее 60-80% бывшей зарплаты.

Начиная с 10-го месяца подходящей работой будет та, которая не обязательно соответствует квалификации или компетентности, опыту работы, а соответствует состоянию здоровья и фиксированному времени и стоимости проезда на работу и обратно.

Кроме того, Служба занятости немедленно лишала бы статуса безработного, если бы получила информацию о нелегально полученных или получаемых безработным доходах и нелегальной работе.

Безработные, зарегистрированные в Службе занятости и участвующие в организуемых службой мероприятиях по профессиональному обучению, теперь охвачены государственным медицинским страхованием.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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