Регистрация животных

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Министерство сельского хозяйства предлагает возместить расходы на маркировку и регистрацию животных для социально поддерживаемых лиц и тех, кто занимается уходом за домашними животными.

Расходы на маркировку до 3 домашних животных будут возмещены с выделением 15 евро за каждое домашнее животное. В бюджете на это предусмотрено в общей сложности 300 000 евро.

Руководитель отдела Министерства сельского хозяйства Арунас Шилейка говорит, что компенсации также будут начисляться задним числом.

Домашние животные должны быть чипированы к маю нынешнего года.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ