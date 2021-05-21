Regitra меняет порядок обслуживания

В данный момент в отделениях Regitrа клиентов обслуживают только по предварительной записи. Незарегистрированных клиентов принимают только в том случае, если появляются свободные места. «Мы видим, что после смягчения правил карантина рынок продажи автомобилей оживился и выросла потребность в услугах Regitrа. Мы реагируем на ситуацию, хотим, чтобы клиенты оперативно получали услуги, когда им это требуется, поэтому перераспределяем потоки клиентов, в том числе предоставим услуги для незарегистрированных автовладельцев. Желающие прийти в назначенное время могут это сделать в прежнем порядке. Остальные могут приехать и ждать в живой очереди», – сказал гендиректор Regitrа Далюс Превялис. Этот порядок вступит в силу 28 мая 2021 г., поскольку сейчас на две недели вперед все места заняты.

Regitra также увеличивает число работников. По всей Литве ищут 11 специалистов для регистрации автомобилей, из них 7 – в Вильнюсе. С мая информацию по телефону с понедельника по четверг предоставляют до 18 ч. Для ускорения обслуживания бизнес-клиентов, представителей производителей новых авто услуги предоставляют и в выходные дни. Кроме того, представителей производителей автомобилей, которые регистрируют большое количество автомобилей, будут обслуживать в вильнюсском отделении на ул. А.Юозапавичяус, 6. Частных клиентов по-прежнему будут обслуживать в двух других отделениях – на ул. Лентваре, 7 и Сянасис Укмяргес кяляс, 4. Перевозчиков на данный момент также обслуживают отдельно.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ