Регламент застройки столицы

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Как сообщает пресс-служба Вильнюсского городского самоуправления, в новом генеральном плане развития города предусмотрено более точное регламентирование высоты застройки. Согласно прежнему генеральному плану, практически во всем городе была предусмотрена максимальная высота 35 м, в то время как в новом введено понятие высоты фоновой застройки, по которому большая часть зданий квартала должна быть 6–7 этажей. Более высокие здания допускаются только в окрестностях центра. По-прежнему остается в силе политика концентрации высотных зданий, не допускающая их разброса по всему городу.

Подробно регламентирована возможность строительства торговых центров. Согласно действовавшему до настоящего времени генплану, в центральной части города допускалось строительство торговых центров площадью до 20 тыс кв. м, в других районах возможности их строительства практически не ограничивались. Новым генпланом разрешено строительство крупных торговых центров в окрестностях центра города и вдоль магистральных улиц. На жилых территориях разрешено строительство небольших торговых центров, предназначенных для обслуживания жителей окрестных территорий.