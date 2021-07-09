Регламент застройки столицы

Как сообщает пресс-служба Вильнюсского городского самоуправления, в новом генеральном плане развития города предусмотрено более точное регламентирование высоты застройки. Согласно прежнему генеральному плану, практически во всем городе была предусмотрена максимальная высота 35 м, в то время как в новом введено понятие высоты фоновой застройки, по которому большая часть зданий квартала должна быть 6–7 этажей. Более высокие здания допускаются только в окрестностях центра. По-прежнему остается в силе политика концентрации высотных зданий, не допускающая их разброса по всему городу.
Подробно регламентирована возможность строительства торговых центров. Согласно действовавшему до настоящего времени генплану, в центральной части города допускалось строительство торговых центров площадью до 20 тыс кв. м, в других районах возможности их строительства практически не ограничивались. Новым генпланом разрешено строительство крупных торговых центров в окрестностях центра города и вдоль магистральных улиц. На жилых территориях разрешено строительство небольших торговых центров, предназначенных для обслуживания жителей окрестных территорий.
Новым генпланом практически во всем городе предусмотрена меньшая интенсивность застройки по сравнению с прежним планом. На городских территориях смешанного использования показатели приближены к показателям, характерным для жилого строительства, тем самым гарантируются на упомянутых территориях качественные условия жизни. Вместо гаражей на первых этажах зданий посредством регламентирования стремятся реализовать планы по оборудованию помещений для оказания услуг или для социальной деятельности, также стимулируется оборудование подземных гаражей, новых парковочных мест на улицах.
Решения генплана разработаны на основании последних статистических данных о тенденциях развития города, актуальных прогнозов развития, а также данных цифровой 3D-модели города, отражающей реальное положение ситуации в городе.
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt