Регулятор ЕС одобрил два COVID-препарата

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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало к одобрению препараты Ronapreve и Regkirona на основе моноклональных антител для лечения коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 11 ноября.

«Ronapreve и Regkirona – первые лекарства с моноклональными антителами, получившие положительное заключение комиссии EMA для лечения COVID-19 и присоединившиеся к списку препаратов от COVID-19, получивших положительное заключение впервые с тех пор, как Veklury (противовирусный препарат Ремдесивир) был рекомендован для одобрения в июне 2020 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что препараты могут быть использованы для лечения коронавирусной инфекции у взрослых и детей старше 12 лет, чей вес превышает 40 кг.

Ronapreve, выпускаемый швейцарской компанией Roche Registration GmbH, представляет собой смесь касиривимаба и имдевимаба – синтетических копий антител, вырабатываемых человеком после заражения коронавирусом. Он рекомендован пациентам, не нуждающимся в кислородной поддержке. Препарат Regkirona выпускается Celltrion Healthcare Hungary Kft и предназначен для пациентов с риском тяжелого течения коронавирусной инфекции.