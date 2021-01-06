Регулятор ЕС одобрил использование вакцины Moderna

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса COVID-19 американской компании Moderna. Об этом сообщается на сайте регулятора в среду, 6 января.

«Это вторая вакцина, которая одобрена EMA», – говорится в документе и утоянется, что вакцину рекомендуется использовать для лиц старше 18 лет.

Решение о выдаче временного регистрационного удостоверения было выдано по итогам всесторонней оценки данных относительно качества, безопасности и эффективности препарата. Последним шагом, открывающим путь к использованию вакцины на территории ЕС, должно стать одобрение Еврокомиссией.

«Эта вакцина предоставляет нам еще один инструмент для преодоления текущей чрезвычайной ситуации, – отметила исполнительный директор EMA Эмер Кук. – Благодаря усилиям и приверженности всех вовлеченных сторон мы смогли выдать вторую положительную рекомендацию для вакцины от коронавируса чуть меньше чем за год с того момента, как ВОЗ было объявлено о начале пандемии».

Она уточнила, что агентство продолжит следить за данными о безопасности и эффективности вакцины для обеспечения безопасности жителей ЕС.

По данным EMA, эффективность вакцины была рассчитана на базе испытаний с участием более 28 тысяч человек в возрасте от 18 до 94 лет и составила 94,1%. Эффективность среди лиц с риском тяжелого протекания инфекции – людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, хронических заболеваний легких, ожирения, диабета – составила 90,9%.

Вакцинация требует двух прививок, которые делаются с промежутком 28 дней. Вероятными побочными эффектами являются боль и воспаление на месте укола, усталость, головные боли, боли в мышцах и суставах, усталость, озноб, повышение температуры и головные боли. Все они обычно проявляются в мягкой или умеренной форме и сами проходят через несколько дней после вакцинации.

Напомним, 21 декабря регулятор ЕС одобрил использование COVID-вакцины от Pfizer и BioNTech. В тот же день препарат был одобрен Европейской комиссией, что открыло путь для начала вакцинации на территории Европы.