Регулятор ЕС подтвердил связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов

Представитель Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Марко Кавалери подтвердил связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов, сообщает газета Le Figaro.

«Теперь мы можем сказать, что очевидно существует связь между возникновением тромбозов и данной вакциной. Мы пока не знаем, что именно вызывает такую реакцию. В ближайшие часы мы официально объявим о существовании такой связи, но нам еще предстоит понять, каким образом это происходит», — заявил Марко Кавалери.

В марте некоторые государства после сообщений о летальных исходах в результате образования тромбов в сосудах головного мозга среди людей, получивших вакцину от AstraZenecа, временно приостановили использование препарата. Большинство из них начали вновь применять британскую вакцину после того, как MHRA и Европейское агентство лекарственных средств объявили о ее безопасности и эффективности.