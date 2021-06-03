Регулятор приказал европейским авиакомпаниям облетать Беларусь

«От национальных агентств требуется, чтобы эти меры были введены в действие в течение двух дней и проинформировать EASA о предпринятых шагах», – говорится в сообщении.

Еврорегулятор заявил, что его решение призвано уменьшить потенциальный риск для пассажиров и экипажей. Это решение будет периодически пересматриваться, но не чаще, чем раз в месяц.

Напомним, 24 мая на саммите Евросоюза приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС. Своим авиакомпаниям лидеры Содружества также рекомендовали отказаться от полетов в Минск. Аналогичное решение приняла Украина.

Также стало известно, что ЕС готовит санкции против авиационных властей Беларуси и национального авиаперевозчика Белавиа.