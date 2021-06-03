Регулятор приказал европейским авиакомпаниям облетать Беларусь

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) 2 июня выпустило решение относительно безопасности полетов с требованием к странам-членам организации обязать национальных перевозчиков избегать воздушного пространства Беларуси за исключением чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщается на сайте EASA.
Указано, что требование обходить район полетной информации Минск связано с принудительной посадкой рейса FR4978 авиакомпании Ryanair 23 мая.
«От национальных агентств требуется, чтобы эти меры были введены в действие в течение двух дней и проинформировать EASA о предпринятых шагах», – говорится в сообщении.
Еврорегулятор заявил, что его решение призвано уменьшить потенциальный риск для пассажиров и экипажей. Это решение будет периодически пересматриваться, но не чаще, чем раз в месяц.
Напомним, 24 мая на саммите Евросоюза приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС. Своим авиакомпаниям лидеры Содружества также рекомендовали отказаться от полетов в Минск. Аналогичное решение приняла Украина.
Также стало известно, что ЕС готовит санкции против авиационных властей Беларуси и национального авиаперевозчика Белавиа.korrespondent.net