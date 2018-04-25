Регулятор рынка электроэнергии Литвы не утвердит методику торговли энергией

Nuotrauka pixabay.com

Регулятор рынка электроэнергии Литвы официально сообщил, что не будет утверждать методику торговли электроэнергией стран Балтии с третьими странами — ее должны начать использовать после запуска Белорусской АЭС (БелАЭС).

Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) Литвы сообщил в понедельник, что новая методика не преграждает путь для торговли белорусской электроэнергией, а это может делаться при использовании инфраструктуры Литвы.

Методику, которую согласовали операторы систем электропередач и министры энергетики трех стран, уже применяют Латвия и Эстония, после утверждения регуляторами этих стран.