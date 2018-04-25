Регулятор рынка электроэнергии Литвы не утвердит методику торговли энергией

Регулятор рынка электроэнергии Литвы официально сообщил, что не будет утверждать методику торговли электроэнергией стран Балтии с третьими странами — ее должны начать использовать после запуска Белорусской АЭС (БелАЭС).
Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) Литвы сообщил в понедельник, что новая методика не преграждает путь для торговли белорусской электроэнергией, а это может делаться при использовании инфраструктуры Литвы.
Методику, которую согласовали операторы систем электропередач и министры энергетики трех стран, уже применяют Латвия и Эстония, после утверждения регуляторами этих стран.
ГСРЭ предлагает установить в методике, что коммерческие мощности Латвии и России выдаются для торговой сессии на следующие сутки при оценке фактических физических потоков на этой перемычке. Кроме того, должна быть внедрена эффективная система сертификатов происхождения.
3 ноября после запуска БелАЭС Литва прекратила торговлю электроэнергией с Беларусью, хотя соединяющие страны сети до сих пор передают физические электропотоки. Латвия начала торговать с Россией 5 ноября.