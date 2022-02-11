Рейды на дорогах

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

В январе сотрудники Дорожной полиции на дорогах страны организовали различные целенаправленные профилактические рейды, в результате чего было выявлено множество нарушителей. За минувший месяц было зафиксировано более 60 тыс. нарушений ПДД. Среди них — 598 пьяных водителей, 714 лиц без водительских прав, 178 лиц, лишенных водительских прав.

В январе было выявлено:

767 случаев, когда водители за рулем пользовались средствами мобильной связи;

218 — водители не пропустили пешеходов на пешеходном переходе, как того требуют ПДД;

140 — водители нарушили правила пересечения перекрестка или пересекли перекресток при запрещающем сигнале светофора;

38 случаев опасного вождения и 3 случая хулиганского вождения;

34 — водители совершали обгон в запрещенных местах;

23 — пешеходы или велосипедисты не использовали светоотражающие элементы в темное время суток.

Также 1-4 января и 27-30 января была проведена проверка водителей на трезвость. Выявлено 213 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 99 человек привлечены к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Также было выявлено 27 нетрезвых велосипедистов.

Дорожная полиция информирует, что в феврале на дорогах Литвы будут осуществляться рейды.

До 13 февраля основное внимание будет уделено проверке грузовых автомобилей и автобусов, эти рейды инициированы Европейской сетью дорожной полиции (angl. European Roads Policing Network).

9-11 и 26-28 февраля будут контролироваться пешеходы и велосипедисты на предмет использования светоотражателей.

16-19 февраля Дорожная полиция будет проверять водителей транспортных средств, в том числе водителей электросамокатов и велосипедистов, на трезвость.

21-25 февраля сотрудники Дорожной полиции будут проверять, останавливаются ли водители перед пешеходными переходами, как того требуют ПДД.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ