Рейтинг «аграриев» за месяц снизился на 3 пункта

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

В октябре рейтинг правящего Литовского Союза «крестьян» и «зелёных» (ЛСКЗ) снизился на три пункта, и эта партия уступила позиции лидера оппозиционному Союзу Отечества — Христианским демократам Литвы (консерваторам, СО-ХДЛ).

В октябре за «аграриев» намеревались голосовать 11,1% опрошенных, а за консерваторов – 15,6% (в сентябре соответственно – 14,6 и 14,4%), свидетельствуют опубликованные в субботу изданием Lietuvos rytas результаты опроса, проведённого центром Vilmorus.

Руководитель компании рыночных и социологических исследований Vilmorus Владас Гайдис сказал BNS, что это худший показатель ЛСКЗ с 2016 года. По его словам, если учитывать только респондентов, определившихся за кого голосовать, то в октябре за «аграриев» проголосовали бы 19%, а за консерваторов – 26,7% участников опроса.

«В октябре за консерваторов намеревались голосовать более четверти голосующих жителей, однако, в этом году это не лучший результат этой партии. Еще более высоким был показатель консерваторов накануне президентских выборов, в которых участвовала их кандидат Ингрида Шимоните», – сказал BNS В. Гайдис.

На третьем месте находится оппозиционная Литовская социал-демократическая партия (6,8% опрошенных), на четвертом – Партия труда (5,4%), пятая – «Порядок и справедливость» (4,8%). Далее следует Либеральное движение (4,6%), Социал-демократическая трудовая партия (3,3%), Центристская партия (2,7%), Партия свободы (2,2%) и Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей (1,8%).

Почти четверть опрошенных – 24,3% – не знают, за кого голосовать, а 12,5% респондентов голосовать не намерены.

Vilmorus провел опрос общественного мнения 4-13 октября, в нем приняли участие 1020 респондентов.