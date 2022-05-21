Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня — СМИ

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По результатам нового опроса, рейтинг одобрения президента США Джо Байдена в мае упал до самой низкой точки за время его правления в стране. Об этом сообщает Associated Press.

Опрос Центра общественных исследований Associated Press-NORC показал, что только 39% взрослых американцев одобряют работу Байдена в должности президента: только примерно двое из 10 взрослых говорят, что США двигаются в правильном направлении или состояние экономики приемлемо. Это меньше, чем даже месяц назад, когда трое из 10 взрослых одобряли политику президента Байдена.