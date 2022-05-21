Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня — СМИ

По результатам нового опроса, рейтинг одобрения президента США Джо Байдена в мае упал до самой низкой точки за время его правления в стране. Об этом сообщает Associated Press.
Опрос Центра общественных исследований Associated Press-NORC показал, что только 39% взрослых американцев одобряют работу Байдена в должности президента: только примерно двое из 10 взрослых говорят, что США двигаются в правильном направлении или состояние экономики приемлемо. Это меньше, чем даже месяц назад, когда трое из 10 взрослых одобряли политику президента Байдена.
В Демократической (президентской) партии только 33% опрошенных сказали, что страна движется в правильном направлении, а в апреле таких было 49%.
Сообщается, что особую обеспокоенность Байдена накануне промежуточных выборов вызывает то, что его одобрение среди демократов составляет всего 73%, а ранее рейтинг одобрения Байдена среди демократов никогда не опускался ниже 82%.
Данные опроса показали, что процент демократов, утверждающих, что политика Байдена помогла стране, снизился с 45 до 37%, 18% говорят, что она больше навредила, а 44% утверждают, что изменений не заметили.
Столь низкий рейтинг действующего президента США объясняют высокой инфляцией и всплеском насилия с использованием оружия.korrespondent.net