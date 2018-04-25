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Рейтинг литовского премьера снизился

  • Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

В публичном пространстве премьер Саулюс Сквернялис проигрывает борьбу с президентом Гитанасом Науседой за министра транспорта – рейтинг главы Кабмина за этот месяц упал, между тем, президентский рейтинг вырос, свидетельствуют опубликованные в субботу в газете Lietuvos rytas результаты опроса компании социологических и рыночных исследований Vilmorus.

В январе количество неблагосклонно настроенных в отношении С. Сквернялиса жителей страны выросло почти на 9 проц. пункта – с декабрьских 29,9% до 38,6% в январе.

Положительную оценку премьеру дали 36,4% участников опроса, в декабре таких было 42,9%.

Между тем Г. Науседа, остающийся самым популярным политиком, вернул благосклонность населения на ноябрьский уровень – 73,6% респондентов позитивно оценили его деятельность (в декабре 69,3%). Негативно о деятельности президента отозвались 7% участников опроса (в декабре – 8,4%).

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Глава компании Vilmorus Владас Гайдис связывает такие изменения в рейтинге с противостоянием президента и премьера по поводу министра транспорта и коммуникаций Ярослава Наркевича, в котором Г. Науседа критикует министра и требует его отставки, а С. Сквернялис выражает поддержку. 

«Очевидно, все это не в пользу С. Сквернялиса», – сказал BNS В. Гайдис.

По результатам опроса, второе место после Г. Науседы в рейтинге занимает министр иностранных дел Линас Ликнявичюс с поддержкой в 50,2% (в декабре 50,7%).

Далее следует спикер сейма Викторас Пранцкетис с 47,7% (в декабре  – 45,2%), мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис – с 41,6% (40,7%).

В десятку лидеров также вошли министр обороны Раймундас Кароблис (32%), депутат, либерал Виктория Чмилите-Нельсен (29,6%),министр образования и спорта Альгирдас Монкявичюс   (27,8%), лидер Партии труда Виктор Успасских (27,8%), министр здравоохранения Аурелиюс Верига (26,9%).

Между тем, наиболее непопулярным политиком остается министр транспорта Я. Наркевич. У него меньше всего положительных оценок – 7,5%, негативно его оценивают 55,4% опрошенных. В декабре эти показатели составляли соответственно 5,4% и 57,4%.

Опрос проводился компанией Vilmorus с 10 по 18 января, в нем приняли участие 1022 респондента. 

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