Рейтинг литовского премьера снизился

Глава компании Vilmorus Владас Гайдис связывает такие изменения в рейтинге с противостоянием президента и премьера по поводу министра транспорта и коммуникаций Ярослава Наркевича, в котором Г. Науседа критикует министра и требует его отставки, а С. Сквернялис выражает поддержку.

«Очевидно, все это не в пользу С. Сквернялиса», – сказал BNS В. Гайдис.

По результатам опроса, второе место после Г. Науседы в рейтинге занимает министр иностранных дел Линас Ликнявичюс с поддержкой в 50,2% (в декабре 50,7%).

Далее следует спикер сейма Викторас Пранцкетис с 47,7% (в декабре – 45,2%), мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис – с 41,6% (40,7%).

В десятку лидеров также вошли министр обороны Раймундас Кароблис (32%), депутат, либерал Виктория Чмилите-Нельсен (29,6%),министр образования и спорта Альгирдас Монкявичюс (27,8%), лидер Партии труда Виктор Успасских (27,8%), министр здравоохранения Аурелиюс Верига (26,9%).

Между тем, наиболее непопулярным политиком остается министр транспорта Я. Наркевич. У него меньше всего положительных оценок – 7,5%, негативно его оценивают 55,4% опрошенных. В декабре эти показатели составляли соответственно 5,4% и 57,4%.

Опрос проводился компанией Vilmorus с 10 по 18 января, в нем приняли участие 1022 респондента.