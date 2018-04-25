Рейтинг медицинских учреждений будет обновляться дважды в год

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Министерство здравоохранения Литвы будет рейтинговать медицинские учреждения страны дважды в год.

В этот рейтинг будут включены 109 государственных и частных лечебных учреждений, которые подписали договора с больничными кассами. Пока учреждения будут оценивать по 16 критериям, рейтинг будет обновляться дважды в год.

«Мы хотим добиться не только количества, но и качества, мы должны обладать определенными показателями, которые бы позволили оценить, как прогресс», – заявил в понедельник на пресс-конференции министр здравоохранения Аурелиюс Верига, представляя новшество.

«Начатое рейтингование учреждение – новый инструмент, которого до сих пор не было. Как пациенты, так и работающие в учреждении медики, смогут проверить, какие позиции занимает их учреждение. (…) Учреждения очень подтягиваются, когда знают, что нужно усовершенствовать», – сказал министр.

Директор Государственной больничной кассы Гитнаса Касявичюс отметил, что от результатов работы зависит и выделяемое учреждению финансирование. За хорошую работу им начисляются надбавки. По его словам, в целом в этом году на поощрение интенсивно работающих лечебных учреждений выделено 35,1 млн евро.