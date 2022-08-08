Рейтинг одобрения Байдена снизился 

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До промежуточных выборов в Конгрессе США осталось всего три месяца. Это создает больше напряжения по ряду вопросов, в том числе касающихся решения экономических проблем, для демократов как в Белом доме, так и в законодательном органе страны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, американцы по-прежнему негативно относятся к нынешнему состоянию экономики и пессимистично настроены относительно будущего курса администрации, что вызывает неодобрение политики президента Джо Байдена. Согласно результатам совместного общественного опроса телеканала ABC News и международной исследовательской компании Ipsos, который был проведен с использованием «панели знаний» – базы данных с 60 тысячами членами, более двух третей (69 проц.) американцев считают, что экономика страны ухудшается, и это самый высокий показатель с 2008 года. Тогда он составил 82 проц. по итогам совместного опроса ABC News и газеты The Washington Post. В настоящее время только 12 проц. считают, что экономика улучшается, а 18 проц. уверены, что она практически не изменилась.