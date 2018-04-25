Рейтинг президента Литвы Г.Науседы снизился на 10 %

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Рейтинг литовского президента Гитанаса Науседы в ноябре снизился почти на 10 процентов, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованные в субботу в газете Lietuvos rytas.

Опрос провела компания рыночных и социологических исследований Vilmorus.

По данным исследования, в ноябре Г. Науседу благоприятно оценивали 72,8% жителей. В октябре рейтинг положительных оценок президента составлял 82,5%.

Количество респондентов, оценивающих деятельность Г. Науседы отрицательно, за месяц выросла с 3,3% до 8,7%.

Политолог Кестутис Гирнюс сказал, что рейтинг президента, превышавший 80%, не был нормальным, и его стоит связывать с поствыборной эйфорией.

«Всегда так бывает, что после выборов люди готовы думать наилучшим образом об этом человеке», – сказал BNS доцент Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета.

По его словам, с началом срока полномочий президент вынужден принимать решения, которые могут не понравиться некоторым избирателям.

По словам К. Гирнюса, на рейтинг главы государства могли повлиять и разногласия с правительством по налоговым вопросам, его призывы увеличить оборонное финансирование, вето, наложенные на законы сейма.

«Люди видят, что это человек, который не обязательно все решит», – сказал политолог.

Директор компании Vilmorus Владас Гайдис сказал BNS, что на снижение рейтинга президента могло повлиять и посещение дочери в Южной Корее в тот момент, когда на предприятии переработки автомобильных покрышек в Алитусе шли работы по тушению пожара.

Г. Науседа приступил к обязанностям президента в июле.

На второй позиции рейтинга находится премьер Саулюс Сквярнялис, в ноябре его положительно оценили 50,7% опрошенных, в октябре – 50,1% респондентов.

На третьем месте находится министр иностранных дел Линас Линкявичюс с 50,2% положительных оценок (в октябре – 49,6%).

Далее в списке находится спикер сейма Викторас Пранцкетис с 47,6% (в октябре – 49,4%) и министр экономики, кандидат в Еврокомиссию Виргиниюс Синкявичюс с 43,3% (в октябре – 49,5%).

Центр социологических и рыночных исследований Vilmorus провел опрос 8 – 16 ноября, в нем приняли участие 1020 респондентов.