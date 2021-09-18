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Компания Vaay.com проанализировала показатели стресса ста городов мира. В результате был составлен рейтинг самых спокойных и самых стрессовых городов. В качестве основы для оценки были использованы структурные факторы городской среды, которые могут способствовать повышению общего уровня стресса жителей.

Исследование началось с изучения того, какие макрофакторы (безопасность, равенство полов и меньшинств, социальная и политическая стабильность, загрязнение окружающей среды, здоровье, доход и т.д.) способствуют возникновению стресса в первую очередь. Затем эти факторы были сгруппированы в четыре категории, а показатели стресса были изучены в отношении 500 городов со всего мира. Города, по которым не было достоверных данных, были исключены из списка – в итоге осталось 100 городов, пишет австрийское издание Der Standard.

По мнению авторов исследования, конечный результат показывает, какие города являются наиболее стрессовыми с точки зрения социальных, экологических и экономических условий. Оно также показывает, каким городам удается поддерживать низкий уровень стресса.