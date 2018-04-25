Рейтинг Трампа за время президентства вырос до максимума

Фото Facebook/The White House

Перед голосованием за импичмент президента США Дональда Трампа его рейтинг вырос до максимума с момента вступления в должность.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Gallup.

По данным исследования, Трампа поддерживают 49% американских избирателей. Доверие к Трампу среди респубилканцев составляет 94%. 42% избирателей, называющих себя независимыми, поддерживают работу президента. Их количество выросло на 3% по сравнению с предыдущим опросом.

Среди американских демократов 7% избирателей одобряют действия главы государства. Это ниже на 3% по сравнению с предыдущим исследованием.