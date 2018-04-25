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Рейтинг Трампа за время президентства вырос до максимума

  • Фото Facebook/The White House

Перед голосованием за импичмент президента США Дональда Трампа его рейтинг вырос до максимума с момента вступления в должность.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Gallup.

По данным исследования, Трампа поддерживают 49% американских избирателей. Доверие к Трампу среди респубилканцев составляет 94%. 42% избирателей, называющих себя независимыми, поддерживают работу президента. Их количество выросло на 3% по сравнению с предыдущим опросом.

Среди американских демократов 7% избирателей одобряют действия главы государства. Это ниже на 3% по сравнению с предыдущим исследованием.

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Опрос проводился во время процесса импичмента, с 16 по 29 января. Исследователи опросили 1033 человека. Статистическая погрешность составляет 4%. 

При этом американская общественность разделилась пополам — половина зарегистрированных избирателей США считают, что Трамп заслуживает быть избранным в Белый дом на второй срок в ноябре этого года. Исследователи Gullop отмечают, что это самая сильная поляризация общества в США в истории их исследований. 

Во время ежегодного обращения Трампа к Конгрессу произошел скандал. Президент не пожал руку спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, а она, в свою очередь, разорвала текст его речи.

korrespondent.net

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