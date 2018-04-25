Рекомендуется проводить влажную уборку лестниц, а подметать запрещено

Чтобы контролировать распространение коронавируса, министерство здравоохранения рекомендует проводить влажную уборку лестниц общего пользования при помощи бытовых моющих и дезинфицирующих средств, но ни в коем случае их не подметать.
«Рекомендуется проводить влажную уборку лестниц, используя стандартные моющие средства с добавлением дезинфицирующих средств. По крайней мере, один раз в день следует чистить перила влажной тряпкой при помощи обычных моющих средств с добавлением дезинфицирующих», — говорится в распространенном в четверг сообщении министерства.
Лестничные окна также рекомендуется протирать влажной тряпкой.
«Запрещено подметать лестницы во время карантина», — говорится в заявлении.
По данным министерства, лестница должна проветриваться 2-3 раза в день при помощи сквозняка, а кабины лифта следует мыть ежедневно.
Рекомендуется регулярно чистить входную дверь обычными чистящими средствами, используя одноразовые салфетки, а затем дезинфицировать не реже одного раза в день.
Некоторые муниципалитеты в стране уже дезинфицируют многоквартирные дома.
Информация ЛК по сообщению BNS
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