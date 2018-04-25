Реконструкция Дворца спорта

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Реконструкцию бывшего Вильнюсского Дворца концертов и спорта планируется начать в 2022 году.

«О контракте, скорее всего, будет объявлено в середине следующего года, а начало работ запланировано на конец 2021 — начало 2022 года», — сообщили BNS в Turto bankas, координирующем проект.

Государственная инвестиционная программа предусматривает в следующем году выделение 515 тыс. евро на подготовку проекта дворца спорта на улице Ринктинес, в 2022 году на ее осуществление будет выделено 16,7 миллиона евро.

В 2016 году проектная фирма Сигитаса Кунчявичюса за 67 тыс. евро подготовила проектные решения по реконструкции, а технический проект за 722,4 тыс. евро подготовлен компанией Archimenai. В настоящее время Turto bankas намерен провести оценку как технических, так и инвестиционных проектов и при необходимости обратиться в правительство «для корректировки суммы инвестиций».

В компании также заявили, что по сравнению с инвестиционным проектом 2016 года в настоящее время работы планируются «не исходя из определенных средних значений и цен, а очень детально и конкретно с учетом требований безопасности, специфики здания».

Государственное предприятие, реализующее проект, утверждает, что все работы на территории и в охранной зоне бывшего еврейского кладбища согласованы с Еврейской общиной Литвы и Европейским комитетом по сохранению еврейских кладбищ. С организациями было согласовано, что реконструкция «поможет защитить, приспособить к изучению и использованию территории у Вильнюсского конгресс-центра».

«В результате в технический дизайн внесено не так много изменений. Основной принцип, которым руководствовались при принятии решений, — на территории бывшего кладбища нельзя проводить раскопки или земляные работы. Поэтому после засыпки земли на существующих бетонных плитах будут оборудованы новые тротуары, луг и клумбы, новые деревья не будут высаживаться, а будут созданы защитные барьеры, которые не позволят людям ходить по территории бывшего кладбища», — информировали в Turto Bankas.

Эти требования также будут учтены при строительстве инженерных сетей, которые будут выполнены в охранной зоне, а в некоторых случаях наружные сети будут строиться особым, закрытым способом.

«Реконструкция и благоустройство территории будут курировать еврейские раввины», — подчеркивают в Turto Bankas.

Планы по строительству конференц-центра вместо заброшенного Вильнюсского Дворца концертов и спорта, построенного в 1971 году, вызревали с 2015 года, когда Turto bankas у обанкротившейся инвестиционной группы Ūkio bankas и компании Žalgirio sporto arena за 5,6 миллиона евро перенял здание дворца.

Информация «ЛК», , vilnius.lt