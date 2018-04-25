Реконструкция перекрестка на Минском шоссе

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С 4 мая по 9 августа ожидаются изменения на перекрестке улиц Лепкальне, Жирню и Минского шоссе.

Новые полосы будут начинаться на ул. Жирню и тянуться до Минского шоссе, где соединятся с временным перекрестком, что позволит безопасно объехать ремонтные работы. Ул. Лепкальне также будет соединяться с перекрестком Минского шоссе временной дорогой. Два новых кольцевых перекрестка помогут распределить транспорт вокруг Кальненай, Науйининкай и Расу, оборудуют временные пешеходные переходы.

Городской транспорт маршруты менять не будет, но появятся новые автобусные остановки.

Информация «ЛК», vilnius.lt