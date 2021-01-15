Реконструкция приюта для животных

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Вильнюсское самоуправление намерено провести реконструкцию принадлежащего ему приюта по уходу за животными «Grinda». Планируется улучшить условия содержания животных и расширить территорию приюта, с тем чтобы там могло разместиться большее количество кошек и собак, сообщает BNS.

По словам начальника отдела маркетинга и коммуникаций «Grinda» Эгидиюса Степонавичюса, нынешние помещения уже не соответствуют требованиям, зимой в них холодно. Последний раз здание ремонтировалось 20 лет назад.

«Для обогрева помещений необходимо использовать электрические обогреватели, что значительно увеличивает расходы на содержание здания», — сказал Э. Степонавичюс BNS.