Реконструкция спортивных стадионов

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В центре столицы реконструируется стадион в Нагорном парке, принадлежащий полицейскому ведомству, и его реконструкцию планируется завершить в начале 2022 года.

Пресс-атташе Департамента полиции Рамунас Матонис сообщил BNS, что после реконструкции стадион будет по-прежнему открыт для публики.

«Стадион будет открыт для публики. Как и до реконструкции, мы постараемся создать условия для тех, кто хочет пользоваться стадионом», — сказал представитель полиции.

В ходе реконструкции рядом со стадионом планируется обустроить трибуну площадью 305 квадратных метров, а также настелить искусственный травяной покров, оборудовать освещение, отремонтировать беговые дорожки и открытую фитнес-зону.

Будут заново созданы или обновлены асфальтированные участки, пешеходные дорожки, газоны возле открытых тренажеров, заменены заборы и установлены новые ворота.

Реконструкция осуществляется за счет средств Департамента полиции, ее проводит компания «Аквеста», которая выиграла тендер. Стоимость работ составляет 116,1 тыс. евро.

В столице до осени будет обновлено 12 спортивных площадок и стадионов возле образовательных учреждений. Подрядчики муниципалитета ведут интенсивные работы, которые позволят уже этим летом использовать обновленные пространства для занятий спортом, учащиеся же начнут ими пользоваться с начала нового учебного года.

«Карантин внес существенные ограничения в жизнь всей Литвы, но вместе с тем были созданы более благоприятные условия для проведения некоторых работ. Работы по обновлению школьных стадионов идут полным ходом», – утверждает вице-мэр Валдас Бянкунскас.

Работы по реконструкции спортивных площадок ведутся в соответствии со стандартами высочайшего качества. Зеленеющая на большинстве стадионов натуральная трава заменяется на более долговечный и не требующий постоянного ухода искусственный газон. Ведется настилка синтетическим покрытием беговых дорожек, а также баскетбольных и волейбольных площадок, оборудуется освещение территории.

Недавно открыт обновленный стадион инженерной гимназии им. И. Лелевеля. Этот объект был капитально отремонтирован, и теперь живущие по соседству поклонники здорового образа жизни могут заниматься здесь спортом уже сейчас, не дожидаясь начала нового учебного года.

Бегуны могут соревноваться на заново уложенных дорожках, футболистам предоставляется возможность играть на высококачественном поле, а баскетболисты могут испытать свои силы на баскетбольной площадке, украшенной атрибутикой клуба «Ритас». Было обновлено не только покрытие спортивного комплекса, но и баскетбольные корзины, ворота, весь спортивный инвентарь, оборудовано современное освещение.

До сентября этот список должны пополнить спортивные стадионы прогимназии им. М. Мажвидаса, прогимназии 13-го Января, школы им Л. Карсавина, классической гимназии им. А. Кульветиса, прогимназии им. С. Станявичюса, прогимназии им. Ж. Аугустаса, гимназии Траку-Воке и гимназии Лайвес.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt