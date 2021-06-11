Реконструкция теплотрасс

В реконструкцию инвестируется 11 млн евро, из которых 45% приходится на помощь Европейского союза. Новые трубы имеют лучшую теплоизоляцию, что делает их более эффективными, требуют меньших затрат по обслуживанию и имеют системы для обнаружения повреждений или дефектов.

Работы по реконструкции трубопроводов будут проводиться в пяти местах города. В Старом городе, на улице Вокечю, будет реконструирована 833-метровая теплотрасса, что улучшит теплоснабжение почти для 9 тысяч горожан. Эта теплотрасса – одна из самых старых в городе, она эксплуатируется с 1961 года. На проспекте Лайсвес (Виршулишкес) компания реконструирует трассу длиной 906 м, по которой тепло и горячая вода поступают в дома жителей.

Будет обновлено 790 метров трассы на улице Л. Асанавичютес (Каролинишкес). На улицах Т. Шевченкос и Вингрю (Науйининкай) будет проложено 1 406 м современного трубопровода. На проспекте Пилайтес будет построена новая резервная труба (1349,56 м), так как существующие трубы находятся в эксплуатации с 1989 года и являются единственными, связывающими городскую сеть с районом Пилайте.

По понятным причинам такие работы можно проводить только в теплое время года. Поэтому жителям Старого города, Науяместиса, Каролинишкес, Виршулишкес и Пилайте следует приготовиться к тому, что этим летом в домах периодически будет отключаться горячая вода. Даты отключения можно будет узнать на сайте компании chc.lt.

Жители, желающие получать SMS-сообщения или электронные письма перед каждым отключением, могут указать свои контактные данные на сайте Вильнюсских теплосетей.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt