Вильнюсские теплосети этим летом проведут грандиозную реконструкцию сетей. Планируется реконструировать более 5 км трубопровода – это крупнейшая реконструкция теплотрасс в истории компании.
Тепло и горячая вода попадают в дома жителей Вильнюса примерно по 750 км подземных трубопроводов. В некоторых районах им более полувека, поэтому естественно, что они значительно износились за такой период. Это создает дополнительный риск аварий, и в этом случае жители могут остаться без горячей воды и отопления даже в холодное время года.
В реконструкцию инвестируется 11 млн евро, из которых 45% приходится на помощь Европейского союза. Новые трубы имеют лучшую теплоизоляцию, что делает их более эффективными, требуют меньших затрат по обслуживанию и имеют системы для обнаружения повреждений или дефектов.
Работы по реконструкции трубопроводов будут проводиться в пяти местах города. В Старом городе, на улице Вокечю, будет реконструирована 833-метровая теплотрасса, что улучшит теплоснабжение почти для 9 тысяч горожан. Эта теплотрасса – одна из самых старых в городе, она эксплуатируется с 1961 года. На проспекте Лайсвес (Виршулишкес) компания реконструирует трассу длиной 906 м, по которой тепло и горячая вода поступают в дома жителей.
Будет обновлено 790 метров трассы на улице Л. Асанавичютес (Каролинишкес). На улицах Т. Шевченкос и Вингрю (Науйининкай) будет проложено 1 406 м современного трубопровода. На проспекте Пилайтес будет построена новая резервная труба (1349,56 м), так как существующие трубы находятся в эксплуатации с 1989 года и являются единственными, связывающими городскую сеть с районом Пилайте.
По понятным причинам такие работы можно проводить только в теплое время года. Поэтому жителям Старого города, Науяместиса, Каролинишкес, Виршулишкес и Пилайте следует приготовиться к тому, что этим летом в домах периодически будет отключаться горячая вода. Даты отключения можно будет узнать на сайте компании chc.lt.
Жители, желающие получать SMS-сообщения или электронные письма перед каждым отключением, могут указать свои контактные данные на сайте Вильнюсских теплосетей.
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt