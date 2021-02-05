Реконструкция Вильнюсской телебашни

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Построенную 40 лет назад Вильнюсскую телебашню готовят к реконструкции, поскольку экспертиза показала необходимость обновления как основной конструкции строения, так и внутренних инфраструктурных сетей, сообщило Министерство коммуникаций и транспорта.

Управляющий строением Телерадиоцентр Литвы (Lietuvos radijo ir televizijos centras) с 2021 по 2024 годы инвестирует в реконструкцию до 15 млн евро, сообщает BNS.

«Телебашня стала уже не только символом Вильнюса, но и всей Литвы, связанным с событиями 13 января 1991 года. После реконструкции башня привлечет больше посетителей, в ней можно будет расширить спектр услуг», – отметил в пресс-релизе министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис.