TOP,Виленский Вестник

Реконструкция Вильнюсской телебашни

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Построенную 40 лет назад Вильнюсскую телебашню готовят к реконструкции, поскольку экспертиза показала необходимость обновления как основной конструкции строения, так и внутренних инфраструктурных сетей, сообщило Министерство коммуникаций и транспорта. 

Управляющий строением Телерадиоцентр Литвы  (Lietuvos radijo ir televizijos centras) с 2021 по 2024 годы инвестирует в реконструкцию до 15 млн евро, сообщает BNS.

«Телебашня стала уже не только символом Вильнюса, но и всей Литвы, связанным с событиями 13 января 1991 года. После реконструкции башня привлечет больше посетителей, в ней можно будет расширить спектр услуг», – отметил в пресс-релизе министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис.  

реклама

Ежегодно Вильнюсскую телебашню в среднем посещают более 120 тыс. человек. Ожидается, что после реконструкции это число вырастет на 20 тыс. в год. 

Построенная в 1980 году телебашня высотой в 326 метров является самым высоким зданием в Литве и уникальным строением с инженерной точки зрения. По аналогичному проекту построены телебашни в Баку и Таллине.

Построенная в 1980 году телебашня высотой в 326 метров является самым высоким зданием в Литве и уникальным строением с инженерной точки зрения. По аналогичному проекту построены телебашни в Баку и Таллине.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.