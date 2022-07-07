Рекордные расходы на отдых

«С начала года расходы в туристическом секторе демонстрируют отличные тенденции восстановления. Правда, после начала войны в Украине показатели немного упали, но это снижение фиксировалось недолго — уже в середине марта расчеты в аэропортах вернулись к уровню 2019 года и продолжали быстро расти», — отметила Грета Иляките, экономист Swedbank.

По информации литовских аэропортов, только в мае через воздушные ворота страны прошло более полумиллиона пассажиров. При этом второй месяц подряд показатели Каунасского аэропорта превышают результаты 2019 года, которые ранее считались рекордными.

По словам Г.Иляките, о наплыве туристов сообщают не только литовские, но и международные аэропорты. Например, аэропорты Великобритании из-за нехватки персонала и чрезмерного наплыва туристов в начале июня отменили около 500 рейсов.

«Сегодня весьма болезненно сказываются прокатившиеся во время пандемии сокращения работников в этом секторе. Стремительное возвращение туристов на допандемический уровень сталкивается с неожиданными сбоями — нехваткой обслуживающего персонала», — комментирует экономист Swedbank.

Расходы в ресторанах — рекордные

По данным Swedbank, расходы на рестораны также свидетельствуют о том, что люди не хотят менять свои привычки. Расходы в этом секторе быстро растут и также значительно превышают допандемический уровень.

«При оценке платежей по платежным картам важно взвесить влияние инфляции. При годовой инфляции, достигающей почти 19%, объем карточных платежей увеличился еще и потому, что растет общий уровень цен», — отмечает Г. Иляките.

Однако даже после оценки влияния инфляции экономисты Swedbank подсчитали, что объем карточных платежей в ресторанах за первые пять месяцев этого года удвоился по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом объем карточных платежей в отелях увеличился более чем в три раза, а в аэропортах — аж в 4 раза.

«Хотя базовый эффект обусловлен жесткими карантинными ограничениями прошлого года, он также показывает, что быстрый рост заработной платы оказал минимальное негативное влияние на покупательную способность, а население, даже в условиях войны и инфляции, пытается экономить», — сказала Г. Иляките.

Режим экономии осенью?

Однако, по мнению экономиста, радость от роста расходов населения на развлечения и путешествия может быть совсем недолгой.

«Вполне вероятно, что большая часть населения ранее планировала отпуск и хотела хотя бы частично компенсировать потерю поездок из-за пандемии, а защита, обеспеченная вакциной, и отмена ограничений на передвижения позволяют это успешно осуществить», — говорит экономист Swedbank.

Однако, по словам Г. Иляките, рост цен на продукты питания и сырье из-за нарушенных цепочек поставок не позволит в ближайшее время тратить слишком много. Расходы на второстепенные нужды и развлечения, вероятно, начнут снижаться в третьем квартале этого года.