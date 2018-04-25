На ремонт фасадов района Сянаместис планируется выделить 600 тыс. евро

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Вильнюсский городской совет одобрил решение о продолжении проекта, в рамках которого многоквартирные дома, находящиеся в столичном микрорайоне Сянаместис, могут получить частичное финансирование на ремонт элементов фасада.

В следующем году на эту программу планируется выделить 600 тыс. евро.

Многоквартирные дома этого микрорайона все еще насчитывают более 400 балконов, которые находятся в аварийном состоянии. За 5 лет существования проекта с помощью столичного самоуправления в порядок было приведено около 600 балконов.

В проекте могут принимать участие не только частные лица, но и общественный сектор, а также организации, владеющие многоквартирными жилыми домами в районе Сянаместис.