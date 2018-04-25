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Виленский Вестник

На ремонт фасадов района Сянаместис планируется выделить 600 тыс. евро

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Вильнюсский городской совет одобрил решение о продолжении проекта, в рамках которого многоквартирные дома, находящиеся в столичном микрорайоне Сянаместис, могут получить частичное финансирование на ремонт элементов фасада.

В следующем году на эту программу планируется выделить 600 тыс. евро.

Многоквартирные дома этого микрорайона все еще насчитывают более 400 балконов, которые находятся в аварийном состоянии. За 5 лет существования проекта с помощью столичного самоуправления в порядок было приведено около 600 балконов.

В проекте могут принимать участие не только частные лица, но и общественный сектор, а также организации, владеющие многоквартирными жилыми домами в районе Сянаместис.

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Как указано в сообщении столичного самоуправления, оно берет на себя частичное финансирование по ремонту балконов, лоджий, карнизов, парапетов и других архитектурных деталей, а также частичное финансирование работ по ремонту объектов, находящихся в аварийном состоянии.

Финансирование будет выделено тем многоквартирным домам, которые подписали договор об участии в программе. Прошения о выделении частичного финансирования рассматривает рабочая группа при самоуправлении.

Финансирование выделяется уже после осуществления всех ремонтных работ. Желающие принять участие в программе могут подавать заявления в Агентство обновления вильнюсского Сянаместиса. 

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt

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