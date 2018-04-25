Ремонт влетел в копеечку

Вильнюсские власти на ремонт кабинетов руководителей муниципалитета потратили 300 000 евро. Оппозиция критикует власть за бесхозяйственность, сообщает BNS.
Советник мэра Ремигиюса Шимашюса Каролис Жукаускас сказал, что необходимо было отремонтировать 19-й и 20-й этажи здания, чтобы расширить помещения для команды мэра и реконструировать репрезентативное пространство здания, где принимают гостей. Ремонт 19-го этажа минувшим летом провела компания Domipa, он обошелся в 176 000 евро, с той же компанией составлен договор на 69 600 евро для приведения в порядок террасы на 20-м этаже. Единственная эта компания и участвовала в конкурсе. Еще больше — 42 000 евро — потратили на обстановку: стулья, мягкую мебель, кресла, столики, рабочие столы, столы для зала заседаний, комоды, кухонный комплект. За 32 000 евро мебель купили у Narbutas Lietuva, а за 10 000 евро – у DV projektai. 8000 евро стоила проектировка помещений, работы выполнила компания Paslaičio projektavimo biuras (площадь 19-го этажа – 326 кв. м, значит 1 кв. м без мебели обошелся в 540 евро).
В комментарии BNS мэрия указала, что последние этажи здания не ремонтировались с 2004 года, когда здание на проспекте Конституцийос было сдано в эксплуатацию. Кроме того, из-за влаги терраса на 20-м этаже находилась в аварийном состоянии, там не работала система отопления, местами отклеилась плитка. Указано, что ремонт провели, чтобы приспособить помещения для команды мэра: до ремонта там работали два советника, когда кабинет мэра уменьшили наполовину, оборудовали 6 рабочих мест — для всех советников, увеличили число помещений. На стоимость ремонта на этой неделе внимание обратил староста фракции Литовского союза свободы Жильвинас Шилгалис. Он сказал, что как стоимость ремонта, так и тот факт, что в конкурсе участвовала лишь одна компания, вызывает подозрения. «Этот ремонт можно сравнить с каунасским «золотым туалетом». Но, напомню, там речь шла о 0,5 млн литов, а тут о миллионе в литах. За такие деньги можно было бы два дома построить, поэтому какие тут могут быть комментарии», – сказал политик.
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt
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