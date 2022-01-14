Ренессанс ядерной энергетики?

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Литва в будущем могла бы подумать о ядерных электростанциях малой мощности, заявил президент Гитанас Науседа также считает, что страна должна как можно скорее реорганизовать структуру энергетического сектора, чтобы быть более устойчивой к скачкам цен, сообщает BNS.

«Обдумывать, дискутировать, к примеру, о ядерных электростанциях малой мощности мы можем, однако пока должны концентрировать внимание на том, что мы должны, во-первых, производить «зеленую» электроэнергию, во-вторых, диверсифицировать свои источники приобретения энергоресурсов», — отметил глава страны.

Г. Науседа подчеркнул, что о ядерных электростанциях говорят «немало наших соседей». «Насколько я слышал, и Эстония, и некоторые другие страны. Голландия приняла определенные решения», — сказал он.

Президент также добавил, что Литва должна как можно скорее реорганизовать структуру энергетического сектора, чтобы быть более устойчивой к скачкам цен в будущем.

«В первую очередь я имею в виду возобновляющуюся энергетику. Но, судя по позиции других стран, которую мы обсуждали в формате Евросоюза, идеи ядерной энергетики переживают определенный ренессанс, и немалая часть стран ЕС говорит о строительстве ядерных реакторов», — отметил Г. Науседа. Он подчеркнул, что возобновляемые энергетические ресурсы составляют все более значительную часть энергетики страны.

Ранее Литва входила в клуб государств с атомными электростанциями, на ее территории работала единственная в странах Балтии Игналинская атомная электростанция. 31 декабря 2009 года по требованию Евросоюза ИАЭС была остановлена.

В настоящее время на бывшем ядерном объекте ведутся демонтажные работы. Проект оценивается примерно в три миллиарда евро и финансируется главным образом на средства Евросоюза. Изначально заявлялось, что работы завершат к 2029 году, однако из-за из сложности сроки сдвинулись на 2038 год.

Кстати, Еврокомиссия обсуждает возможность создать режим максимального содействия для инвестиций в секторы атомной и газовой энергетики.

Инициатором экологической легализации ядерной энергетики выступает Франция. В настоящее время во Франции находится 56 атомных реакторов совокупной мощностью более 60 гигаватт, это второй показатель в мире и первый в Европе. Более 70 процентов французской электроэнергии (413 тераватт-час) производится именно на АЭС, а благодаря дешевизне продукции Франция экспортирует свыше 76 тераватт-час в год, тем самым пополняя государственный бюджет минимум на три миллиарда евро. Поэтому Франция, заручившись поддержкой таких стран, как Болгария, Хорватия, Чехия, Финляндия, Венгрия, Польша, Словакия, Словения и Румыния, направила в Еврокомиссию письмо с требованием признать атомную энергетику безопасной для окружающей среды.