Реновация в Висагинасе: дело сдвинулось с мертвой точки

Фото автора

Висагинас – особенный город не только потому, что в нем проживают представители более сорока национальностей, но и потому, что с начала внедрения в Литве Программы обновления жилья здесь до прошлого года не была выполнена реновация многоквартирных жилых домов, кроме одного.

Да и тот находится на балансе самоуправления. Утеплен он был частично за счет бюджетных средств в качестве примера для жителей города, чтобы хоть как-то сдвинуть процесс с мертвой точки.

Надо отметить, что первая ласточка сыграла свою роль: жильцы еще одного из висагинских домов уже с нетерпением ожидают окончания модернизации, которую строители должны завершить к концу этого года. В настоящее время несколько многоэтажек находятся в процессе подготовки к реновации.

Сложно сказать, с чем связано такое недоверие висагинцев к предложению государства улучшить их жилищные условия и помочь сэкономить на счетах за тепло. Бытуют разные мнения… Например, можно услышать, что, мол, специалисты, когда-то приехавшие сюда строить атомную станцию, очень хорошо разбираются в вопросах энергосбережения и не позволяют внедрять у себя в городе сомнительные проекты. А кто-то называет жителей – кочевниками, сидящими на чемоданах, которые в любой момент готовы без сожаления покинуть свои дома.

С вопросом о том, на каком этапе находится реновация жилых домов, я обратилась к Витаутасу Шлаустасу, директору ЗАО «Visagino būstas» — организации, администрирующей процесс. Поинтересовалась его мнением и по поводу того, с чем может быть связано такое упорное сопротивление висагинцев обновлению своего жилища.

Фото news.tts.lt

– В Литве в настоящее время жители большинства самоуправлений очень активно работают в этом направлении, ответил мой собеседник. — Ежегодно правительством выделяется более 55 млн евро на обновление жилых многоквартирных домов. На эти средства каждый год запланировано модернизировать до 500 многоэтажек. Однако в Висагинасе жители не хотят модернизировать свои дома. И, по моему мнению, причин такого поведения несколько. Основная из них точно не финансовая – есть самоуправления, в которых и безработица выше, и уровень жизни ниже, но реновация там идет полным ходом. Одним из факторов можно назвать отсутствие активной поддержки политиков самоуправления прошлых каденций – с момента создания программы «Visagino enervizija», с 2011 года. Хотя сотрудники Агентства экономии жилищного тепла (BETA), курирующего ход реновации в республике, прилагали много усилий, разъясняя висагинцам все преимущества программы.

Еще одну из причин пассивности жителей вижу в том, что висагинцы считают город достаточно молодым (неделей ранее Висагинас отметил свое 44-летие. – Прим. автора), а свои дома не настолько обветшалыми. Хотя 40 лет – это срок износа конструкций дома, ветшают стены, окна. Климатические условия, сезонность и большой перепад температур действуют разрушающе. Износу и коррозии подвергаются внутренние коммуникации, системы водоснабжения и подачи тепла. По опыту нашего предприятия, администрирующего жилые дома в Висагинасе, видно, что все чаще жители обращаются с просьбами отремонтировать поломки именно во внутренних системах общего пользования.

– Как сами жители объясняют отказ от реновации своих домов и на каком этапе это обычно происходит?

– Работники ЗАО «Visagino būstas» регулярно проводят собрания с жителями. На первом этапе обсуждается и составляется инвестиционный план, чтобы они могли оценить состояние своего дома и получить конкретное предложение об обновлении их жилья со всеми подсчетами. Не все соглашаются даже на инвестиционные планы. Те же, кто согласен, «отсеиваются» после тщательного изучения документа – не устраивают цены, условия и т.д. Несмотря на то, что пока еще действуют условия программы, в целом из различных источников сумма дополнительного финансирования достигает 45 процентов. Однако и такую компенсацию висагинцы считают недостаточной.

За несколько лет жители лишь десятка домов решились заказать инвестиционные планы. Решение же по поводу реновации приняли всего три дома – в одном сейчас активно идут строительные работы, для второго разрабатывается рабоче-технический проект. Сложнее с третьим: в этом доме жильцы давно готовы к обновлению своего жилья, но проблема заключается в задолженности по квартплате большого количества квартир. Это является препятствием для получения субсидии.

– Будет ли продолжена после 2020 года программа «Visagino enervizija», на что могут рассчитывать владельцы жилья, планирующие принять решение о реновации в ближайшие годы?

– Программа завершается в сентябре следующего года. Согласно документу, висагинцам полагалось дополнительное субсидирование из Игналинской программы по смягчению последствий снятия ИАЭС с эксплуатации. В настоящее время правительством уже запланировано дальнейшее финансирование этой программы, и если руководство нашего самоуправления приложит некоторые усилия, то можно надеяться, что горожане вновь получат возможность большего дополнительного финансирования процесса реновации. Для сравнения, во всех других самоуправлениях, где не действует Игналинская программа, сумма кофинансирования составляет 30 процентов.

По словам В. Шлаустаса, к сожалению, очереди на реновацию в Висагинском самоуправлении нет, но радует то, что после многолетнего упорного сопротивления жителей процесс все же пошел. Может, оценив опыт соседей в обновленном доме и, как говорится, семь раз отмерив, жильцы всех остальных домов также примут решение в пользу модернизации.

Алена ЧЕРКАСОВА

Последние новости