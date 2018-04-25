Реорганизация исправительных учреждений

На месте двух снесенных производственных зданий Вильнюсского исправительного учреждения построят здание с корпусом для камер на 200 мест, которые будут соответствовать социальным и бытовым условиям, сообщает пресс-служба Министерства юстиции Литвы.

Также планируется построить центр занятости для осужденных на средства, выделенные Норвегией и из бюджета Литвы, и оборудовать помещения для практических занятий Центра подготовки офицеров.

Как отметил глава Министерства юстиции Эльвинас Янкявичюс, при финансовой поддержке Норвегии республика улучшит условия труда осужденных и должностных лиц. По его словам, постепенно проводят реорганизацию инфраструктуры исправительных учреждений и отказываются от больших помещений, где отбывают наказание 12 и более человек.

Так, в центре занятости осужденные смогут изучать профессии плотника, сварщика, электрика, получать знания по теории вождения, изготовлению продуктов питания и развивать творческие способности.

Будущие работники тюрем будут развивать и совершенствовать профессиональные навыки в учебных камерах. В начале этого года в Вильнюсском исправительном учреждении был открыт новый отдел приема и распределения. Ожидается, что вскоре будет сдано отремонтированное здание для допросов.

В прошлом году снесли крупнейший промышленный комплекс – 39 зданий, принадлежавших Вильнюсской исправительной колонии. На этой территории планируется построить административное здание, в которое войдут учреждения, подчиненные Министерству юстиции: Государственное патентное бюро, Государственное управление по защите прав потребителей, Государственная служба юридической помощи, Государственная инспекция по защите данных и Литовский судебно-медицинский центр.

Информация «ЛК», vilnius.lt