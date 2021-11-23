Репатриация мигрантов: ЕС начал переговоры с Беларусью

Европейский союз начал технические переговоры с Беларусью о репатриации нелегалов. Об этом на брифинге заявил спикер Еврокомиссии Петер Стано.

По его словам, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель дважды разговаривал с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем за последние семь дней. Кроме того, состоялись несколько разговоров между функционерами Европейской службы внешних действий и белорусского МИДа более низкого ранга.

«Общение идет в соответствии с тем, что мы говорили: мы ищем возможность для технических переговоров между агентствами ООН и белорусскими партнерами с целью помощи и упрощения репатриации людей, оказавшихся в Беларуси», — отметил Стано.