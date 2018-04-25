«Репортеры без границ» критикуют запрет RT в Литве, комиссия отметает претензии

Влиятельная неправительственная организация «Репортеры без границ», занимающая защитой свободы прессы, обвинила Литву и Латвию в злоупотреблении режимом санкций Евросоюза при запрете трансляции пропагандистского российского телевидения RT.

Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) отметает подобные обвинения.

Службы надзора за СМИ Латвии и Литвы в последние недели остановили трансляцию российского телеканала RT, ранее известного как Russia Today.

Службы стран Балтии утверждают, что RT контролирует находящийся в «черном» списке Евросоюза (ЕС) Дмитрий Киселев.

«Несмотря на то, что законно защищать и поощрять независимое и надежное распространение новостей, «Репортеры без границ» считают эти запреты ненадлежащим использованием политики санкций ЕС», – говорится в пресс-релизе организации.

«Запрещать или закрывать СМИ не является частью санкций, объявленных в отношении Д. Киселёва. Независимо от агрессивности российской пропаганды в Европе, санкции ЕС не являются законными или подходящим средством борьбы с нею», – утверждает организация.

По мнению организации, «вместо запрета работы СМИ на основании нетвердых причин и сомнительных правовых оснований, страны должны требовать, чтобы все СМИ гарантировали независимость редакций, и тогда можно было бы применять законные санкции, под присмотром правовых ведомств, если бы было установлено, что СМИ не выполняют своих обязательств».

«Если такие требования применяются ко всем СМИ (независимо от страны происхождения), то можно избежать ответных мер со стороны стран, занимающихся информационными войнами», – утверждают «Репортеры без границ».

Председатель ЛКРТВ, остановившей свободный прием каналов RT, Мантас Мартишюс не согласен с такой позицией. Он утверждает, что санкции законны и пропорциональны.

«По вопросу расширения санкций был запрос мнения Еврокомиссии, она ответила, что не видит в этом проблем. ЛКРТВ, получившая материалы МИД, не усмотрела причин для отклонения этих материалов или сомнения в них», – сказал BNS М. Мартишюс.

«В целом ситуация может быть разрешена очень просто. Россия покидает оккупированные украинские территории и тогда санкции ЕС теряют смысл, либо Д. Киселёв уходит с руководящей должности в «Россия сегодня». В данном случае исчезает связь между программами RT и Д. Киселёвым, находящемся в списке лиц, в отношении которых применяются санкции», – отметил председатель комиссии.

«Поскольку режим санкций ЕС уже применяется в отношении находящейся под контролем Кремля пропагандистских СМИ, можно сказать, уже не в первый, раз, то именно в юридическом смысле действия являются законными и не расширяют непропорционально режим санкций ЕС», – сказал он.

Российские власти отрицают, что Д. Киселёв контролирует RT, а запрет на показ программ телеканала называют недружественным решением.