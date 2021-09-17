Решение ЕК о новых тахографах и радует, и огорчает литовских перевозчиков

«Мы полностью понимаем и положительно оцениваем эти изменения. Это шаг к большому внедрению цифровых технологий, отказ от аналоговых тахографов старого поколения, который предотвратит или, по крайней мере, сократит возможности для различных видов мошенничества», – сказал генеральный секретарь.

«Эти обновления также помогут регулировать время работы и отдыха водителей, что, я думаю, окажет только положительное влияние на самих работников», – добавил он.

Между тем, президент Литовской конфедерации малых и средних перевозчиков Эрландас Микенас скептически относится к изменениям.

«Вся Европа движется к более строгим требованиям безопасности, и мы не избежим этого, но мы обеспокоены объемом достаточно конфиденциальной информации, которая будет собираться, и возможной угрозой попадания этой информации в руки третьих лиц», – сказал Э. Об этом BNS сообщил Микенас.

«Поэтому я бы назвал катастрофой для малых перевозчиков решение обновить тахографы в старых автомобилях, поскольку стоимость модернизации ляжет на плечи компаний», – добавил он.

По словам генерального секретаря Литовской национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Linava Зенонаса Буйвидаса, установка этих устройств обойдется перевозчикам в десятки миллионов евро.

У смарт-тахографов будут сколько новых функций, которые помогут службам более точно отслеживать действия водителей: время в пути и отдыхе, местонахождение, погрузочно-разгрузочные операции, где и когда пересекаются государственные границы.

Сигналы тахографа будут передаваться по спутниковой связи.