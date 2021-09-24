Решение ЕК о новых тахографах

Через два года международным перевозчикам придется установить на новые грузовики смарт-тахографы нового поколения, сообщает Европейская комиссия (ЕК). Крупные перевозчики положительно оценивают нововведение, а более мелкие называют это катастрофой.
Тахографы на новых тягачах должны быть установлены с 21 августа 2023 года, а еще через два года, до августа 2025 года, нужно будет заменить их и на более старых тягачах.
Повилас Дрижас, генсекретарь Международного транспортно-логистического альянса, объединяющего основных перевозчиков страны, сказал, что крупные перевозчики не опасаются этих изменений.
«Мы полностью понимаем и положительно оцениваем эти изменения. Это шаг к широкому внедрению цифровых технологий, отказ от аналоговых тахографов старого поколения, который предотвратит или, по крайней мере, сократит возможности для различных видов мошенничества», – сказал генеральный секретарь альянса.
«Эти обновления также помогут регулировать время работы и отдыха водителей, что, я думаю, окажет только положительное влияние на самих работников», – добавил он.
Между тем президент Литовской конфедерации малых и средних перевозчиков Эрландас Микенас скептически относится к изменениям.
«Вся Европа движется к более строгим требованиям безопасности, и мы не избежим этого, но мы обеспокоены объемом достаточно конфиденциальной информации, которая будет собираться, и возможной угрозой попадания этой информации в руки третьих лиц», – сказал BNS Э. Микенас.
«Поэтому я бы назвал катастрофой для малых перевозчиков решение обновить тахографы в старых автомобилях, поскольку стоимость модернизации ляжет на плечи компаний», – добавил он.
По словам генерального секретаря Литовской национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Linava Зенонаса Буйвидаса, установка этих устройств обойдется перевозчикам в десятки миллионов евро.
У смарт-тахографов будет несколько новых функций, которые помогут службам более точно отслеживать действия водителей: время в пути и на отдыхе, местонахождение, погрузочно-разгрузочные операции, где и когда пересекаются государственные границы. Сигналы тахографа будут передаваться по спутниковой связи.
Информация «ЛК», BNS