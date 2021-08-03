Решение министра позволяет пограничникам применять психологическое и физическое насилие

Фото BFL/Томаса Лукшиса

Подписанное в понедельник решение министра внутренних дел Агне Билотайте позволило охраняющим госграницу пограничникам применять психологическое давление и физическую силу против нелегальных мигрантов.

Во вступившем в силу в среду документе ведомствам, обеспечивающим и помогающим обеспечивать охрану госграницы Литвы с Беларусью, предписывается

Те, кто делает это в других местах, не должны допускаться на территорию страны и должны направляться к ближайшему пункту погранконтроля.

В решении отмечается, что при необходимости против лиц, которые не соблюдают законные требования должностных лиц, могут быть использованы предусмотренные в законе отпугивающие действия.

В статьях закона о госгранице и ее охране, которые указаны в решении А. Билотайте, говорится о применении психологического и физического насилия.

Согласно закону, насилие может использоваться, если лица не выполняют требования или указания сотрудников правоохранительных ведомств и для того, чтобы заставить их послушаться, а также при задержании лиц, если они сопротивляются, чтобы преградить путь преступной деятельности или административным правонарушениям.

Председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас во вторник заявил BNS, что в применении упомянутых средств действует принцип пропорциональности.

«Учитывается поведение со стороны нелегальных мигрантов, подчиняются ли он указаниям или нет, есть ли сопротивление или нет. От этого зависят используемые правоохранительными органами средства», — заявил парламентарий.

Он отметил, что данные средства можно было разрешить использовать и раньше, однако теперь они стали неизбежными.

«Лучше поздно, чем никогда», — сказал политик.

«В первую очередь, наши возможности по абсорбции ограничены. Другими словами, то, что видим в лагерях беженцев, уже требовало более сильных мер. Второе, думаю, что и намеки Лукашенко на вооруженных джихадистов, что такие люди могут идти в Литву, тоже один из факторов для применения таких средств», — заявил Л. Кащюнас.

Он подчеркнул, что идущие из Беларуси в Литву мигранты являются частью гибридного давления режима Александра Лукашенко, поэтому ответ должен быть более гибким.

Бывший министр внутренних дел, лидер парламентской оппозиции Саулюс Сквернялис заявил BNS, что применять данные нормы закона можно было и раньше, когда поток нелегальных мигрантов увеличился.

«Почему этого не делалось, вот тоже вопрос», — добавил он.

«Закон предусматривает для Службы охраны госграницы возможность использовать определенное психологическое и физическое насилие при определенных обстоятельствах, однако, хватит ли пограничников, вот тоже вопрос. А чтобы привлечь других, необходим особый правовой режим на границе», — пояснил политик.

Границу Литвы с территории Беларуси в этом году уже пересекли почти 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это количество в 40 раз выше, чем количество мигрантов за весь 2020 год.

Литва объявила экстремальную ситуацию из-за возросшего уровня нелегальной миграции. Официальные лица страны считают, что увеличившиеся потоки миграции — это организованная акция минского режима против Литвы.