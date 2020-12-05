  • Началась подписка на 2021 год!
default image
Идет проверка китайской компании участвующей в конкурсе аэропортов

Подробнее...
default image
Еврокомиссия предложила наказывать за вмешательство в европейскую демократию

Подробнее...
default image
ООН исключила каннабис из списка опасных наркотиков

Подробнее...
default image
Среди крупнейших 50 компаний Балтийских стран - 30 из Литвы

Подробнее...
default image
Решение о покупке СПГ у Equinor будет принимать новое правительство

Подробнее...
default image
В России запустят первый авиарейс «в никуда»

Подробнее...
default image
Вакцинация от коронавируса в Японии будет бесплатной

Подробнее...
default image
Экс-спикеру сейма И. Дегутене назначена государственная пенсия

Подробнее...
default image
Повысятся досрочные пенсии

Подробнее...
default image
Новые тарифы на техосмотр

Подробнее...
default image
Корректировка расценок Центра регистров

Подробнее...
default image
В столице - продуктовая помощь одиноким пожилым людям

Подробнее...
default image
Женя

Подробнее...
default image
«Серебряный журавль» – настоящий праздник кино«Серебряный журавль» – настоящий праздник кино

Подробнее...
default image
Растут и безработица, и зарплаты

Подробнее...
default image
Возможна приостановка движения

Подробнее...
default image
Схема помощи предприятиям

Подробнее...
default image
«Под вильнюсским зонтиком»

Подробнее...
default image
Премия мира и суд над диссидентом: 45 лет спустя

Подробнее...
default image
Контроль над разведкой

Подробнее...
default image
Элитный алкоголь… из гаража

Подробнее...
default image
Совместные меры по торговле электроэнергией

Подробнее...
default image
Рождественские акценты столицы

Подробнее...
default image
Сильный бизнес в процветающем обществе - возможно ли это в Литве?

Подробнее...
default image
Газ для мелких потребителей подорожает

Подробнее...
default image
Настоятельные рекомендации

Подробнее...
default image
Негласные сделки

Подробнее...
default image
Введение во храм Пресвятой Богородицы

Подробнее...
default image
Г. Науседа не исключает введение чрезвычайного положения в стране

Подробнее...
default image
Карантин в Литве может продлиться до конца года, будут ограничения в торговле

Подробнее...
default image
В Вильнюсе более половины общественного транспорта будет электрическим

Подробнее...
default image
В Италии и Испании запретили путешествовать между регионами на праздники

Подробнее...
default image
Эпидемиологи: 86% подтвержденных в Литве случаев коронавируса - расследованы

Подробнее...
default image
Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

Подробнее...
default image
Важнейший урок пандемии – экономия, свидетельствует опрос

Подробнее...
default image
Глава ООН призвал к глобальной солидарности в борьбе с COVID-19

Подробнее...
default image
С середины декабря меняется расписание поездов

Подробнее...
default image
Две трети школьников в мире не имеют доступа к интернету - ООН

Подробнее...
default image
Ситуация с коронавирусом не улучшается, будут пересмотрены условия карантина

Подробнее...
default image
В ЕС одобрили утверждение аналога "акта Магнитского"

Подробнее...
TOP,Новости,Энергетика

Решение о покупке СПГ у Equinor будет принимать новое правительство

Фото lrv.lt

В связи с предложением Министерства энергетики в следующем году снизить наполовину число грузов газа, покупаемых для поддержания деятельности Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) у норвежского концерна Equinor, правительство в среду оставила решение этого вопроса новому кабинету министров. 

Министерство предлагает в 2021 году купить два судна с газом вместо четырех, чтобы таким образом более чем на 20 млн евро в год снизить затраты и примерно на 30% — составляющую безопасности ТСПГ. Все эти затраты покрываются потребителями газа. 

Завершающий срок полномочий премьер Саулюс Сквернялис сказал, что именно усилиями Министерства энергетики возобновлены переговоры с Equinor.

реклама

Завершающий срок полномочий на должности министра энергетики Жигимантас Вайчюнас назвал нынешнюю ситуацию «унаследованным на здоровом газовом рынке гнойником», платить за который должны потребители газа, электричества и тепла. 

«Наше предложение — установить два груза, так как эти грузы несут убыток от 25 млн евро до 30 млн евро на следующий год. «Если такие тенденции будут продолжаться, то до истечения срока этого контракта в 2024 году это может сгенерировать убыток до 200 млн евро», — сказал Ж. Вайчюнас. 

Министерство энергетики в ноябре сообщило, что предлагает кабмину заметно снизить затраты на содержание терминала СПГ — если сейм и правительство это одобрят, что приходящиеся на потребителей затраты на поддержание минимальной деятельности терминала снизятся примерно с 25 млн евро в этом году до 6,5-7 млн евро в 2021 году. 

Это значит, что большая часть убытков, которые имеют место сейчас из-за исключительно дорогого газа Equinor, будет переведено на государственную группу Ignitis grupe, если только она проведет переговоры с Eguinor и снизит цену на газ или количество грузов газа. 

Ignitis утверждает, что уже инициировала переговоры с Equinor. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.