Решение о покупке СПГ у Equinor будет принимать новое правительство

Фото lrv.lt

В связи с предложением Министерства энергетики в следующем году снизить наполовину число грузов газа, покупаемых для поддержания деятельности Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) у норвежского концерна Equinor, правительство в среду оставила решение этого вопроса новому кабинету министров.

Министерство предлагает в 2021 году купить два судна с газом вместо четырех, чтобы таким образом более чем на 20 млн евро в год снизить затраты и примерно на 30% — составляющую безопасности ТСПГ. Все эти затраты покрываются потребителями газа.

Завершающий срок полномочий премьер Саулюс Сквернялис сказал, что именно усилиями Министерства энергетики возобновлены переговоры с Equinor.