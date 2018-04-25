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Решение о политическом будущем С.Сквярнялис примет после выздоровления

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Находящийся в процессе лечения серьезного заболевания премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что рассматривает разные варианты своего политического будущего, однако решение примет после выздоровления.

«Когда я полностью выздоровлю, а так и будет, тогда нужно будет думать, что делать дальше. Время еще есть, сейчас главное – завершить основные вопросы осенней сессии», – сказал глава правительства в воскресенье программе 24/7 телеканала Lietuvos rytas.

Он сказал, что когда узнал свой диагноз – лимфома, рассматривал разные варианты, в том числе и уход из политики.

«Есть, не стану скрывать, мысли изменить все в корне», – сказал С. Сквернялис.

Он признался, что с учетом политической ситуации принять решение будет непросто.

«Решение не будет простым. Вижу, что происходит в сейме, вижу, что кое-кто пытается воспользоваться ситуацией, но, как я говорю, я борюсь и на этом фронте, и на другом», – сказал премьер.

Он еще сказал, что чувствует себя хорошо, может работать и думает о судьбе государства.

«Не могу сказать, что мне все равно – возьму и уйду, пусть тут происходит, что угодно. Мне не все равно. Я думаю о Литве, я думаю об этом государстве, я обеспокоен, чтобы оно не попало в руки тех людей, которых на пушечный выстрел нельзя подпускать», – сказал премьер.

Выборы в сейм состоятся в октябре 2020 года.

Премьер С. Сквернялис в начале сентября сообщил, что у него лимфома (рак кровеносной системы) в начальной стадии.  

BNS
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