Решение о высылке посла России было согласовано с президентом Литвы

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Решение правительства о понижении уровня дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписание послу РФ покинуть Литву согласовано с президентом, говорит его представитель.

«Решения правительства согласованы с президентом и демонстрируют твердую позицию Литвы в отношении совершающего военные преступления государства», — сказал BNS советник президента Томас Бержинскас.

«Оценку этим преступлениям должен будет дать Международный трибунал в Гааге, а ответить должны будут не только исполнители, но и те лица, которые давали приказы. Вместе с партнерами демократического мира и союзниками мы будем добиваться, чтобы это произошло как можно скорее», — передал советник позицию президента Гитанаса Науседы.

Правительство Литвы в понедельник приняло решение понизить уровень диппредставительства между Литвой и Россией и предписало послу РФ покинуть Литвы. Также принято решение о закрытии российского консульства в Клайпеде, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Он сказал, что литовское правительство приняло такое решение, «реагируя на военную агрессию России против суверенной Украины и совершенные вооруженными силами России жестокости в разных оккупированных городах Украины, включая ужасные убийства в Буче».

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