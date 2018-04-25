Решение об изоляции по возвращении из Польши будет принято в пятницу – A. Вярига

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига заявил, что решение о включении Польши в список стран, по возвращении из которых обязательна самоизоляция, будет принято в пятницу, и добавил, что «шансы велики».

«Вероятно, что будет включена (в список — BNS). Конечно, оцениваются показатели не одного дня, так как они могут ввести в заблуждение, бывают и локальные очаги», — ответил министр на вопрос о ситуации в Польше и Нидерландах, заданный радиостанцией LRT Radijas.

Он также пояснил, что эпидемиологи обсуждают ситуацию с коллегами из Латвии и Эстонии, уточняют показатели, чтобы страны могли принять единое решение. О решении будет сообщено сегодня, однако пока оно не принято.

Гражданам других стран въезд из Польши в Литву будет запрещен в том случае, если показатель заболеваемости в этой стране за последние две недели превысит 25 случаев на 100 тысяч жителей.

Если заболеваемость выше 16, то иностранцам разрешается прибывать в страну, однако они, как и возвращающиеся жители Литвы, обязаны пройти двухнедельную изоляцию.

По последним данным Европейского центра превенции и контроля за заболеваниями, сейчас этот показатель равен 20,1.

Оценивая ситуацию в Литве, А. Верига заявил, что она не является благополучной, но этого можно было ожидать.

„Ситуация не благополучна, и она постепенно ухудшается. У нас пока нет экспонентного роста, и мы надеемся, что не будет. Количество заражений увеличивается медленно. В каком-то смысле этого можно было ожидать, так как все страны, которые ослабляют карантин или отменяют его, наблюдают определенное увеличение случаев», — добавил министр.

В Литве в среду было выявлено 24 новых случаев заражения, общее число увеличилось до 2171.

«В прошлую пятницу мы с эпидемиологами договорились, что всё же будет определенный пакет мер, который в понедельник будет представлен на Комитете по управлению COVID-19, будет обсуждаться с премьером, другими министрами и специалистами», — добавил А. Верига.

Он также сообщил, что конкретных решений о следующей неделе пока не принято, они будут приниматься в понедельник и будут зависеть от показателей заболеваемости на 100 тыс. жителей за 14 дней. Также министр отметил, что будут предлагаться локальные решения, опирающиеся на показатели конкретных самоуправлений, «без закрытия всей страны и без принятие строгих мер везде».