Решение по заявкам Украины, Молдавии и Грузии на членство в ЕС объявят 17 июня

«То есть, коллегия подготовилась к этим (окончательным) дебатам, службы (ЕК) дорабатывают документы по решению. В четверг будет заседание директоров кабинетов (еврокомиссаров), которое должно подтвердить, все ли в порядке с повесткой дня коллегии на пятницу, включая, в частности, этот пункт. И в пятницу в коллегии состоятся дебаты и будет объявлено заключение», — объяснил Мамер.

Он подчеркнул, что это обычная процедура. «Иногда бывает, что проходит меньше времени между предварительными дебатами и решением. Всё зависит от обстоятельств. Но нет ничего исключительного, что касается работы по этому досье в данном контексте», — сказал представитель ЕК.

Отвечая на вопросы, пресс-секретарь отказался каким-либо образом предвосхищать возможное решение еврокомиссаров в пятницу. «Будут предложены заключения по каждой из трех кандидатур», — отметил Мамер.

После вынесения заключения ЕК государствам-членам ЕС предстоит рассматривать вопрос, насколько убедительны аргументы Еврокомиссии по принятому решению, подытожил пресс-секретарь.