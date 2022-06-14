Решение по заявкам Украины, Молдавии и Грузии на членство в ЕС объявят 17 июня

В пятницу, 17 июня, Еврокомиссия (ЕК) должна дать заключения по заявкам Украины, Молдавии и Грузии на статус государств-кандидатов на вступление в ЕС, заявил пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер.
«Я видел в прессе, что якобы комиссия вчера уже приняла решение. Это полностью ложная информация. Вчера комиссия абсолютно ничего не решила. Она провела аналитические дебаты, позволяющие членам коллегии выразить своё видение ситуации. И все это с целью подготовки решения, которое будет объявлено в пятницу», — сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.
«То есть, коллегия подготовилась к этим (окончательным) дебатам, службы (ЕК) дорабатывают документы по решению. В четверг будет заседание директоров кабинетов (еврокомиссаров), которое должно подтвердить, все ли в порядке с повесткой дня коллегии на пятницу, включая, в частности, этот пункт. И в пятницу в коллегии состоятся дебаты и будет объявлено заключение», — объяснил Мамер.
Он подчеркнул, что это обычная процедура. «Иногда бывает, что проходит меньше времени между предварительными дебатами и решением. Всё зависит от обстоятельств. Но нет ничего исключительного, что касается работы по этому досье в данном контексте», — сказал представитель ЕК.
Отвечая на вопросы, пресс-секретарь отказался каким-либо образом предвосхищать возможное решение еврокомиссаров в пятницу. «Будут предложены заключения по каждой из трех кандидатур», — отметил Мамер.
После вынесения заключения ЕК государствам-членам ЕС предстоит рассматривать вопрос, насколько убедительны аргументы Еврокомиссии по принятому решению, подытожил пресс-секретарь.