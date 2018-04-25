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Решение проблем Orlen помогло литовско-польским отношениям, признает Г. Науседа

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

 Уступки польскому концерну Orlen, владеющему нефтеперерабатывающим комплексом в Мажейкяй, со стороны Литвы помогли отношениям двух стран, но не были существенными элементом потепления, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. 

Он подчеркивает, что стратегические компании и крупные инвесторы «тем или иным образом получают от государства определенные льготы или уступки», независимо от того, находятся ли они в Мажейкяй или в свободных экономических зонах. 

«Их (Orlen – BNS) успешная деятельность действительно является действительно очень важной предпосылкой успеха экономики Литвы, и давайте не будем скрывать, предпосылкой хороших отношений с Польшей  (…) я склонен считать, что это способствовало, но не было решающим фактором потепления отношений»,  – сказал Г. Науседа в четверг вечером в передаче «DELFI В центре внимания». 

Президент акцентировал, что с самого начала его срока полномочий «всеми силами стремился декларировать, что Польша является нашим стратегическим партнером». 

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Он подчеркнул, что у Литвы и Польшу особо много общих интересов и почти нет «горячих точек», за исключением нюансов, например, написания фамилий на языке оригинала в документах. 

По словам Г. Науседы, руководители Польши поднимают этот вопрос, однако «действительно очень вежливо и без какого-либо давления». Он также высказал претензии правящим, в том числе и  поднимавшей этот вопрос и входящей в правящую коалицию Избирательной акции поляков Литвы — Союзу христианских семей. 

«В данном случае я бы переадресовал этот вопрос, а почему она замораживается той партией, которая длительное время этот вопрос поднимала? Возможно, нужно спросить у самой правящей коалиции», – рассуждал он.

Г. Науседа сказал, что у него складывается впечатление, что сама Польша хочет, чтобы Литва просто приняла решение, «даже если это решение не будет для них самым благоприятным». 

Он также подтвердил, что полное отсутствие решения вопроса написания фамилий было бы самым худшим вариантом, однако, это нужно сделать уже после предстоящих в октябре парламентских выборов. 

Сам президента напомнил о своей позиции, что выступает за оригинальное написание фамилий на второй странице паспорта, хотя это может и не понравится руководству Польши. 

«Я не могу сказать, что это их обрадовало, но они не драматизировали этот вопрос»,  – утверждает президент. 

Г. Науседа также сказал, что поддерживает теплые личные отношения с руководителем Польши Анджеем Дудой и даже получил от него предложение покататься на лыжах.

«У нас прекрасные, я бы сказал, приятельские отношения с польским президентом Дудой, до такой степени, что он приглашает меня покататься на лыжах в свою резиденцию на юге Польши. Однако, к сожалению, не находится времени, чтобы воспользоваться этим любезным приглашением», – сказал Г. Науседа.

Портал 15min.lt утверждал, что после встреч премьера Саулюса Сквернялиса  с польскими политиками нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяй, который контролируется польским концерном Orlen, получил скидки на провоз грузов от литовской государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai и льготную плату за электроэнергию. 

Сам С. Сквернялис назвал утверждения портала сознательно распространяемой ложью. Премьер утверждает, что мирное разрешение спора Lietuvos gelezinkeliai и Orlen Lietuva помогло избежать ста миллионных убытков в случае проигрыша дела о тарифах, компания получила дополнительные заказы, улучшились межгосударственные отношения. Он утверждает, что в отношении Orlen Lietuva не применялись никакие исключения в связи так называемым тарифом на услуги, отвечающие общественным интересам, в энергетическом секторе. 

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