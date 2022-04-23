Решение суда узаконило политкоррупцию — часть оппозиции в Литве

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Оправдательный приговор MG Group, ранее известной как MG Baltic, узаконил политическую коррупцию, считает часть представителей оппозиции.

Витаутас Бакас, представитель демократической фракции «Во имя Литвы» и бывший председатель Комитета по национальной безопасности и обороне сейме прошлого созыва заявил, что вынесенный во вторник вердикт суда «шокирует большую часть общества».

«Я думаю, что это один из самых ужасных дней в истории литовского правосудия. На практике это решение узаконивает политическую коррупцию, потому что то, что мы считали и юристы, и общество, политической коррупцией, теперь является легальной деятельностью: можно договориться о партийном финансировании, прикрыть его какими-то долговыми расписками», — сказал Бакас.

Он сказал, что не сомневается, что прокуроры обжалуют это решение в суде высшей инстанции.

Староста крупнейшей оппозиционной фракции «аграриев» Аушрине Норкене сказала, что оправдательный приговор по так называемому делу о политической коррупции MG Baltic ее удивил.

«С удивлением понимаю, что теперь, как бы и нормально, что член Сейма может получать кредиты в коробке», — заявила политик журналистам во вторник.

«Конечно, это шарж. Но я надеюсь, что это суд первой инстанции, что прокуратура будет принципиальной, независимо от того, кто подсудимые и обвиняемые, и что дело, наверное, должно перейти в суд другой инстанции», — заявила представитель по связям с общественностью Литовкого союза «крестьян» и «зеленых».

По словам Норкене, оправдательный приговор также может свидетельствовать о дефекте в работе правоохранительных органов, плохо проведенном расследовании, но она рассуждала, что это может быть и политическим заказом.

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