Решения ЕСПЧ по мигрантам могут побудить адвокатов к обогащению – Л. Касчюнас

Laurynas Kasčiūnas/ Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) могут подтолкнуть некоторых юристов или организации к обогащению за счет бессознательной помощи минскому режиму, считает председатель Комитета национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы Лауринас Касчюнас.

В интервью радиостанции LRT в среду Л. Касчюнас заявил, что его «приятно удивили» постановлениями ЕСПЧ по Польше и Латвии, когда в конце августа суд обязал стороны оказать помощь нескольким группам мигрантов.

«Там было очень четко сказано, что у этих стран нет обязанности принимать всех, а это означает, что политика разворота оправдывается, необходимо лишь позаботиться о правах мигрантов, их быте и условиях жизни. И я полностью согласен с тем, что это необходимо делать», — сказал он.