Решения ЕСПЧ по мигрантам могут побудить адвокатов к обогащению – Л. Касчюнас

Решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) могут подтолкнуть некоторых юристов или организации к обогащению за счет бессознательной помощи минскому режиму, считает председатель Комитета национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы Лауринас Касчюнас.
В интервью радиостанции LRT в среду Л. Касчюнас заявил, что его «приятно удивили» постановлениями ЕСПЧ по Польше и Латвии, когда в конце августа суд обязал стороны оказать помощь нескольким группам мигрантов.
«Там было очень четко сказано, что у этих стран нет обязанности принимать всех, а это означает, что политика разворота оправдывается, необходимо лишь позаботиться о правах мигрантов, их быте и условиях жизни. И я полностью согласен с тем, что это необходимо делать», — сказал он.
«Но есть и факт того, что могут появиться адвокаты, которые могут искать различные возможности обогащения за счет этого, и различные другие организации, которые, возможно, даже веря в какие-то благородные цели, могут сослужить службу решению А. Лукашенко доставлять нелегальных мигрантов через Литву», — сказал глава КНБО.
Член КНБО и член комитета и представитель новой оппозиционной группы «Во имя Литвы» Витаутас Бакас, с этим категорически не согласен, поскольку Евросоюз применяет очень высокие стандарты прав человека, а Литва, вступая в сообщество, обязалась эти стандарты соблюдать и обеспечивать верховенство права.
«Я думаю, что если мы опростоволосимся с мигрантам в этой ситуации, мы как раз окажем такую медвежью услугу российским архитекторам безопасности, которые хотят разрушить эту систему ценностей. Я не думаю, что правозащитники сотрудничают, образуют какие-то союзы с Беларусью, Россией. Напротив, России было бы очень приятно разрушить европейские ценности», — сказал он радиостанции LRT.
Применив временные меры защиты, ЕСПЧ на прошлой неделе не разрешил литовским пограничникам отправить пятерых афганцев обратно в Беларусь. Служба охраны госграницы Литвы подтвердила во вторник вечером, что указанные пять афганцев были задержаны на территории Литвы, примерно в 250 метрах от литовской границы с Беларусью. Литва обещает подать жалобу в ЕСПЧ на примененные меры защиты.