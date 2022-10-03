Решения Госдумы РФ не изменят отношения к целостности Украины – Нильсен

«Литва поддерживает и будет поддерживать территориальную целостность Украины, нерушимость ее границ, установленных ее Конституцией и признанных на международном уровне», — подчеркнула она.

Глава парламента напомнила, что соответствующие установки Литвы изложены в принятом 15 сентября текущего года постановлении Сейма о непризнании Россией незаконных референдумов в Украине.

На этой встрече Чмилите-Нильсен также выразила четкую поддержку стремления Украины вступить в НАТО, говорится в сообщении.

«Никакое отчаяние и угрозы России не изменят решения Евросоюза и НАТО. Никакие декреты и решения Путина или подконтрольной ему Думы не помешают нам добиваться скорейшей интеграции Украины в ЕС и НАТО», — сказала она.

На псевдореферендумах, состоявшихся в сентябре, четыре оккупированных Россией региона Украины якобы проголосовали подавляющим большинством голосов за присоединение к России. В минувшую пятницу Кремль включил указанные территории в состав России.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, обратился к НАТО по поводу ускоренной процедуры вступления в Альянс.

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