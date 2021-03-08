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Ресторанам Парижа разрешили открыть террасы на парковках

Фото pixabay.com

Портал «Европульс» пишет, что мэрия Парижа  позволила городским кафе и ресторанам открыть террасы для посетителей вдоль бульваров: столики разрешено устанавливать на парковочных местах.

Таким образом власти французской столицы стараются поддержать рестораторов, пострадавших из-за кризиса, связанного с коронавирусом.

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Нововведение позволит посетителям соблюдать соцдистацию, а ресторанам — обслужить больше гостей. При этом профсоюз рестораторов уже предложил мэрии оставить новшество в силе и после пандемии: заняв часть парковок, заведения помогут городу уменьшить число автомобилей в центре, а значит и снизить количество вредных выбросов в атмосферу.

tourister.ru

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