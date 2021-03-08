Ресторанам Парижа разрешили открыть террасы на парковках

Нововведение позволит посетителям соблюдать соцдистацию, а ресторанам — обслужить больше гостей. При этом профсоюз рестораторов уже предложил мэрии оставить новшество в силе и после пандемии: заняв часть парковок, заведения помогут городу уменьшить число автомобилей в центре, а значит и снизить количество вредных выбросов в атмосферу.