Ресторанам Парижа разрешили открыть террасы на парковках

Портал «Европульс» пишет, что мэрия Парижа позволила городским кафе и ресторанам открыть террасы для посетителей вдоль бульваров: столики разрешено устанавливать на парковочных местах.
Таким образом власти французской столицы стараются поддержать рестораторов, пострадавших из-за кризиса, связанного с коронавирусом.
Нововведение позволит посетителям соблюдать соцдистацию, а ресторанам — обслужить больше гостей. При этом профсоюз рестораторов уже предложил мэрии оставить новшество в силе и после пандемии: заняв часть парковок, заведения помогут городу уменьшить число автомобилей в центре, а значит и снизить количество вредных выбросов в атмосферу.tourister.ru