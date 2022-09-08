Reuters: ЕС и США увеличили закупки цветных металлов из России, несмотря на войну

Российский «Русал» — крупнейший в мире производитель алюминия за пределами Китая, на его долю приходится около 6% оценочного мирового производства. Импорт российского алюминия по семи основным направлениям прошлого года в марте-июне составил в среднем 221 693 тонны в месяц, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 4% выше, чем среднемесячное значение за весь 2021 год, отмечает Reuters.

Евросоюз в течение четырех месяцев после российского вторжения в Украину был крупнейшим покупателем необработанного алюминия из России, импортируя в среднем 78 207 тонн в месяц в марте-июне, что на 13% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет Reuters.

Также, по данным агентства, ежемесячный импорт российского алюминия в США составил в среднем 23 049 тонн в марте-июне, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На долю России приходится около 10% мирового производства никеля. Импорт никеля из России по трем основным направлениям в марте-июне вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соединенные Штаты продемонстрировали самый большой рост, увеличив импорт на 70% по сравнению с прошлым годом, в то время как поставки в ЕС выросли на 22%.

По мнению аналитиков, скачок цен на металлы после вторжения стал дополнительным стимулом для продолжения экспорта. Западу трудно оказать давление на российскую экономику, поскольку высокие доходы от продажи нефти помогли компенсировать последствия санкций, считает агентство.